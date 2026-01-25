Como Harry de Inglaterra, Brooklyn Beckham se ‘separó’ de su familia por amor a su esposa

Brooklyn Beckham es algo menor que Harry de Inglaterra. Ambos son hijos de padre y madre famosos, pero la conducta y las decisiones del primogénito de David y Victoria Beckham no pueden generar zozobra alguna a la monarquía del país como sí las del príncipe Harry. Y la pareja Beckham habitó una mansión –que luego vendió– que la prensa británica bautizó como el Beckingham Palace; sus dimensiones y valor presente e histórico no califican para comparación alguna con el Buckingham Palace de la familia de Harry.

Rupturas. Sin embargo, ambos le han dado a la sociedad y a la prensa de Inglaterra , material interesante que en algún momento termine convertido en series o documental. El caso es que con casi seis años de diferencia, un monárquico como el príncipe Harry, y un “plebeyo” hijo de la élite deportiva británica, coincidieron en jugarse todo por el amor de la mujer que eligieron para compartir la vida. Y esa jugada común fue cortar lazos familiares y mantenerse a distancia prudente para preservar sus respectivos matrimonios.

La decisión de alejarse incluso geográficamente, que tomaron Harry y su mujer, Meghan Markle, se dio en 2020, y los motivos fueron hecho públicos, al menor en parte. Lo que hizo Brooklyn Beckham fue hace apenas unos días, e hizo trizas esas imágenes de David y Victoria Beckham rodeados de sus cuatro hijos en cada desfile o evento de gala. Los Beckham son de las celebridades más famosas del Reino Unido, y aunque por ahora “los progenitores” se mantienen en silencio, el escándalo parece recién comenzar.

Hartazgo. “He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, dice Brooklyn Beckham en un posteo publicado hace dos días. “Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo”. (...) “Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios de comunicación. (...) A mí nadie me está manejando o controlando. Es solo que, por primera vez en mi vida, me estoy defendiendo”.

Según Brooklyn, su propia familia le fató el respeto varias veces a su esposa, Nicola Peltz Beckham, a pesar de sus esfuerzos por mantener un clima cordial entre todos. Como ejemplo de lo que consideró una irrespetuosidad, el joven detalló que su madre invitó en varias ocasiones a exnovias suyas a reuniones familiares, generando situaciones incómodas.

Cumpleaños. El distanciamiento entre Brooklym Beckham de su padres habría tenido su punto de quiebre en ocasión del cumpleaños número 50 de David Beckham, el pasado mayo de 2025. A pesar de haberse comprometico con su padre, Brooklyn y Nicola Peltz dejaron a la familia en shock al no presentarse en ninguna de las celebraciones en Miami, Londres y Escocia, un gesto que en el entorno de los Beckham fue calificado como una “puñalada en el corazón”.

Hay otra versión dada por el joven en la que relata que en un viaje a Londres para el cumpleaños de su padre, él y su esposa habrían sido excluidos de la intimidad. Según Brooklyn, su padre se negó a reunirse con ellos a menos que fuera en un gran evento público, y luego accedió a verlo solo si Nicola no estaba presente. “Eso fue un cachetazo”, escribió Brooklyn.

El baile. Para otros “expertos” en el clan Beckham, este conflicto tiene un nombre recurrente en las llamadas “versiones londinenses”: Nicola Peltz Beckham, la esposa de Brooklyn. Para Victoria Beckham, su nuera actuó como una figura divisoria desde el primer día, calificándola en círculos íntimos como una persona “narcisista” que generó la discordia para alejar a Brooklyn de su círculo íntimo.

Sobre este punto, en su posteo, el primógenito de la famosa pareja, da su mirada y relata un hecho sucedido en la previa de su casamiento. En teoría, la suegra vestiría a su nuera con un diseño exclusivo de su colección pero a últimomomento eso no sucedió, y según el novio, tuvieron que recurrir con urgencia a otra casa de modas –Valentino–, sumado a los nervios que eso le provocó a Nicola. Y luego Brooklyn detalló una escena que se dio en la fiesta de bodas propiamente dicha.“Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, escribió en el posteo mencionado.

Según el joven, en la fiesta el plan original era que se produciría un baile romántico entre los recién casados. Pero eso no sucedió. Marc Anthony, el famoso cantante, lo llamó al escenario donde lo esperaba su madre, Victoria, para bailar de forma “inapropiada” frente a los quinientos invitados. Este incidente, sumado al del traje de novia, convencieron al joven de que su familia nunca respetó su nuevo matrimonio ni a su mujer. Por todo esto, tiempo después, Brooklyn y Nicola decidieron renovar sus votos para tener así “nuevos recuerdos que nos traigan alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza”, escribió.

Ansiedad. “Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, cierta ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”. Para Brooklyn esa ansiedad que ahora dice no sentir se relaciona con la presión que padecía porque, dijo, su familia prioriza la imagen pública, las colaboraciones con marcas y la visibilidad mediática por encima de las relaciones personales. “La marca Beckham es lo primero”, escribió.

Al posteo, se sumó un frente judicial. A fines de 2025, Brooklyn y Nicola contrataron a un estudio de abogados para tramitar cualquier comunicación con los Beckham. Y Brooklyn envió una carta documento exigiendo que sus padres no lo mencionen ni lo etiqueten en redes sociales bajo ningún término. Mientras Brooklyn y Nicola llevan adelante su vida en Los Ángeles, el resto de los hermanos Beckham se alineó con sus padres. Romeo y Cruz Beckham manifestaron su molestia por el bloqueo digital de su hermano mayor, mientras que Harper, de 13 años, quedó atrapada en medio de una grieta que parece imposible de cerrar. Victoria y David Beckham, discretos y en silencio. Sabia estrategia.