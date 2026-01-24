sábado 24 de enero de 2026
Valentino te hacía soñar

Cuando era chica miraba lo que hacía Valentino porque, en los 70, en Italia teníamos una primera dama que se llamaba Vittoria Leone, que era muy elegante y estaba toda vestida por Valentino. ¡Y a mí me hacía soñar! Sus vestidos rojos, sus tailleurs, los tapados elegantes… Para mí, con Valentino se muere el último de los grandes diseñadores del mundo, superior a Giorgio Armani, a todos…Valentino fue un creador que hacía bellas a la mujeres. Jamás proponía diseños con las proporciones incorrectas, sus creaciones te hacen elegante, y armónica, lo mismo que sus colores, el rojo, el negro, el blanco, el turquesa, el coral... El primer vestido que compré de él fue uno de noche en rojo; ahora tengo un placard solo de Valentino que incluso los vuelvo a usar. Tuve una pasión desmesurada por sus diseños hasta que en 2008 se retiró. A partir de entonces hubo tres sucesores en la marca, pero ninguno me gustó.

*Exmodelo, fashion influencer.

