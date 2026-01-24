Julio Iglesias logró el archivo de la denuncia de dos exempleadas

La fiscalía española comunicó ayer viernes que convertía en mero archivo la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias. ¿El motivo? Tras analizar la acusación, dicha fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas “son extranjeras” y “no residen en España”; y el acusado –que vive entre Miami, República Dominicana y Bahamas– tampoco está en España, y además los presuntos hechos ocurrieron “en países plenamente competentes” para indagarlos judicialmente.

Por su parte, desde la fiscalía de la Audiencia Nacional (de España), un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, se aclaró que el archivo de la causa contra Julio Iglesias no hace del caso una “cosa juzgada”, por lo que las denunciantes pueden presentar su denuncia en otras jurisdicciones.

Denuncia. La denuncia en cuestión había sido presentada en España por dos exempleadas del cantante, una empleada doméstica y una fisioterapeuta. Ellas aseguraron haber sufrido manoseos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es, en colaboración con Univisión Noticias. Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y habló de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Chats. La investigación que dio origen a la denuncia que desestimó la fiscalía de España se realizó durante tres años, en los que fueron entrevistadas quince exempleadas de Julio Iglesias, que eran personal doméstico y profesionales especializadas que trabajaron para él entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España. Los nombres de las denunciantes se mantuvieron en reserva dada la investigación judicial, pero en las 72 horas previas al anuncio favorable al cantante, éste publicó chats mantenidos con dichas exempledas con sus nombres incluidos. Y días antes, él había dicho que esta denuncia tenía “mucha maldad”.

Futuro. Women’s Link y Amnistía Internacional, las dos organizaciones que asesoran y representan a las denunciantes, calificaron la decisión de la fiscalía de “lamentable” y aseguraron que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”. La semana pasada, Women’s Link informó que la denuncia se había presentado en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española era una opción interesante para dar acceso a la Justicia a estas mujeres.