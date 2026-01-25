Julia de Núñez es hija de argentinos y debutó como actriz con el protagónico en ‘Bardot’

A fines de los años ochenta, la fotógrafa alemana Ellen Von Unwerth recreó en Claudia Schiffer la sensualidad que hizo famosa a Brigitte Bardot en quizá la campaña más celebrada de la marca de jeans Guess. Treinta cuatro años después de esas icónicas imágenes publicitarias, el nombre de Julia de Nuñez empezó a resonar en los pasillos del espectáculo francés, cuando France 2 lanzó la serie Bardot.

El parecido de la joven con el ícono del cine era impactante y la interpretación cautivó tanto por la mímesis como por la impronta personal. Julia de Núñez llegó a decir: “Antes de ofrecerme el papel de Bardot me decían que me parecía mucho, pero lo más gracioso es que ahora, que ya terminé la serie, nadie me lo dice”.

Debut. Bardot marcó el debut como actriz de Julia de Núñez. Ella tiene hoy 24 años, y en 2021, había egresado de Périmony, escuela de arte dramático donde también estudiaron artistas franceses como Fanny Ardant y François Cluzet. El protagónico le llegó al año siguiente de terminar sus estudios, tras un intenso casting.

Hecha la biopic de Brigitte Bardot, es como si se hubiera cumplido el mandato que empezaba a reclamarse. Ahora la serie fue incorporada al catálogo de Netflix y la pregunta que vuelve es: ¿Quién es Julia de Núñez, esa actriz que tanto se parece a Bardot?

ADN argento. Lo más importante sucede a once mil kilómetros de Francia porque Julia de Núñez es hija de argentinos. Su padre, Alejandro de Núñez, falleció en 2020 y fue periodista en la radio France Culture, librero y fundador de El Salón del Libro, librería parisina especializada en literatura en español. Su madre, Nathalie Fisbach, es editora y hasta los 16 años vivió en La Plata. Claude, su abuelo, era profesor de francés, y al llegar a la Argentina empezó a trabajar en la Alianza Francesa, histórico centro de enseñanza y divulgación de la cultura de Francia. Alejandro y Nathalie se mudaron a París, donde nació Julia y donde despegó su carrera como actriz. En Europa, su interpretación de Brigitte Bardot la catapultó a la fama y a las primeras planas de publicaciones como Vogue (Francia), Le Monde o Madame Figaro. Y ahora se suma la proyección mundial que da Netflix. “Es imposible reproducir con exactitud a alguien auténtico y sincero como Brigitte Bardot; sí creo que la actriz que la interprete tiene que poner algo de sí misma al personaje”, dijo Julia de Núñez a Variety.

Indiferente. Brigitte Bardot murió a los 91 años, el pasado 28 de diciembre. Pero la serie que protagonizó Julia de Núñez se estrenó en Francia en 2023. Al respecto, Bardot fue consultda en aquel entonces por la biopic, y la diva del cine francés dijo que no la miraría. “No me importa: lo único que importa es mi vida real conmigo en ella, ¡no una estúpida biopic!”. Antes del rodaje Danièle Thompson –guionista y directora de Bardot– contó que le escribió a Brigitte para informarle de la serie y su respuesta “fue muy amable pero quería que la dejáramos en paz y que confiaba en nosotros”.