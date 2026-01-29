El conflicto por la gestión de los incendios forestales en la Patagonia sumó este jueves un nuevo capítulo de alto voltaje político. El diputado de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois, protagonizó un duro cruce público con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en una escalada de acusaciones cruzadas que expuso la tensión entre el Gobierno nacional y sectores del campo popular por la tardía respuesta estatal ante la emergencia ígnea.

La disputa se desató luego de que Grabois convocara a una movilización para este viernes a las 18.30 en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, con destino a la Oficina de Manejo del Fuego —dependiente del Ministerio de Seguridad—, ubicada en Gelly y Obes 2289, en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo, según planteó, es reclamar “por el abandono y la desidia”, exigir la declaración formal de la emergencia ígnea y demandar “ayuda urgente para las zonas afectadas por el fuego”.

La respuesta oficial no tardó en llegar. Monteoliva acusó a Grabois de “hacer política con los piquetes y la emergencia” y defendió el despliegue del Estado nacional. Sostuvo que el Gobierno creó la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para “eficientizar la respuesta” y aseguró que desde el primer día se coordina el trabajo de brigadistas, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad en articulación con las provincias. Además, remarcó el refuerzo presupuestario de $100.000 millones al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y advirtió que, ante la convocatoria a la marcha, se aplicará el Protocolo Antipiquetes.

“El Estado no tuitea la emergencia, la enfrenta con trabajo y presencia”, escribió la ministra, al tiempo que cuestionó a Grabois por “convocar desde la comodidad de Recoleta” mientras, según su versión, “hay héroes apagando incendios y asistiendo a la población afectada”.

La réplica de Grabois en redes sociales fue contundente: “Dejá de mentir, garca inepta tiragases” y cargó contra el Gobierno por su "política de abandono". En un extenso mensaje, el diputado sostuvo que “no están poniendo los recursos”, que “están abandonando a los brigadistas y a los pobladores”, y que la falta de respuesta es reconocida por gobernadores, comunidades locales y organizaciones territoriales.

El dirigente también anunció que viajará a la zona afectada para acompañar a brigadas comunitarias y asistir a pobladores, y mencionó el homenaje a Ángel Reyes, un brigadista fallecido mientras combatía el fuego. “Ustedes son el Estado y el Estado es responsable”, afirmó, en una acusación directa a la conducción política del área de Seguridad.

El cruce se inscribe en un contexto de creciente tensión política y social por la emergencia ambiental que atraviesa la Patagonia. Desde el inicio del verano, los incendios forestales ya consumieron más de 220.000 hectáreas en el sur del país: La Pampa concentra más de 168.000 hectáreas afectadas; Chubut, más de 45.000; Río Negro, alrededor de 10.000; Neuquén, unas 6.000; y Santa Cruz, cerca de 700. Gobernadores y autoridades provinciales advierten que los recursos disponibles resultan insuficientes frente a la magnitud del desastre, en un escenario agravado por la peor sequía desde 1968.

En ese marco, el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional recortó un 78% en términos reales los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un organismo que además ya registraba subejecución presupuestaria. También se redujeron partidas para Parques Nacionales y se paralizó la obra del Comando de Operaciones contra Incendios de Las Golondrinas, que había quedado con un 80% de avance y debió ser finalizada por Chubut y Río Negro con fondos propios. Mientras ambas provincias ya destinaron más de $10.000 millones a combustible, logística y materiales, las administraciones locales advierten que las arcas comienzan a agotarse frente a una emergencia de escala inédita.

