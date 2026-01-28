La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, pide bajar la edad de imputabilidad legal a doce años

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, consideró que la edad de imputabilidad legal debería estar "alrededor de los 12 o 13 años". Entrevistada por Paulo Vilouta en Radio La Red, aseguró que la Argentina está "rezagada" en la discusión sobre desde qué momento los niños pueden ser juzgados por sus actos, y celebró que el proyecto de ley sobre Régimen de Justicia Penal Juvenil esté en el temario de las sesiones extraordinarias que el Congreso tratará durante febrero de 2026.

La iniciativa, redactada por los ministerios de Seguridad y Justicia bajo la gestión de Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años para reemplazar la normativa vigente desde 1980, que establece que los menores solo pueden ser juzgados desde los 16. La propuesta ya tiene dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, lo que permite su debate inmediato en el recinto tras la habilitación del Poder Ejecutivo.

La ministra aseguró que los menores son el "combustible" de bandas criminales

"Por fin el tema de la baja de la edad de imputabilidad va a estar incluido para ser debatido; ojalá podamos lograr esa reducción, porque Argentina está rezagada en esta discusión", dijo la ministra durante la entrevista. "Excepto Brasil, que tiene prácticamente el mismo rango que nosotros, todos los demás países de la región y de Europa están entre los 12, 13 y 14 años". En ese sentido, consideró: "Ojalá logremos los 13 o 14 años como se viene planteando, aunque si me pregunta a mí, creo que debería ser incluso un poquito menos; actualmente la discusión se centra más bien alrededor de los 12 y 13 años"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La ministra argumentó que la ley actual no se ajusta a las necesidades de la época. "Nuestra normativa es de 1980 y las organizaciones criminales han mutado: hoy reclutan niños y no hemos dimensionado el impacto de esto, ya que los menores funcionan como el 'combustible' de estas bandas" , aseguró.

Ley Penal Juvenil: a ciegas, el Gobierno le da la vocería a Bullrich y reordena prioridades en Congreso

Y agregó: "No se trata únicamente de bajar una edad, sino de un cambio de sistema. El proyecto contempla trabajar sobre la prevención, la respuesta institucional de contención y el acompañamiento educativo obligatorio, incluyendo figuras como la del supervisor". Destacó que es un trabajo que requiere la articulación de las provincias, con el fin de desactivar organizaciones delictivas. "Vemos chicos de muy corta edad involucrados en hechos de violencia terrible", lamentó.

El proyecto se tratará en el Congreso en febrero

El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 53/2026 la inclusión del Régimen de Justicia Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias, habilitando su tratamiento parlamentario entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. El proyecto se diferencia del dictamen de mayoría de 2024 que fijaba el límite en 14 años, ya que propone bajar la edad de imputabilidad legal de los 16 a los 13 años. La iniciativa propone eliminar el sistema tutelar de la Ley 22.278 y establecer un proceso penal con garantías para menores, con penas máximas de 20 años y la prohibición de la reclusión perpetua.

Baja de imputabilidad: ¿Argentina legisla en estado de emoción violenta?

El cronograma legislativo prevé que el debate comience en la Cámara de Diputados durante la primera semana de febrero, con la intención del oficialismo de obtener la media sanción alrededor del 19 de febrero, para luego trasladar la discusión al Senado antes del cierre del período extraordinario.

MB/fl