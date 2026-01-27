Ley Penal Juvenil: a ciegas, el Gobierno le da la vocería a Bullrich y reordena prioridades en Congreso

La Mesa Política del gobierno de Javier Milei, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió reordenar las prioridades de la agenda de sesiones extraordinarias que comenzará el próximo 2 de febrero, y volvieron a colocar a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como vocera de un tema clave para el Gobierno, luego de que la senadora tomase la "bandera" de la reforma laboral.

Mientras el Presidente pretende retomar la iniciativa con su “Tour de la Gratitud”, la Derecha Fest y los escarceos con el principal industrial del país, Paolo Rocca (lo llamó hoy "Don Chatarrín" en redes"), la agenda de sesiones extraordinarias ingresó en un andarivel que tendrá a Bullrich otra vez como principal protagonista. Ahora, con el Régimen Penal Juvenil.

La jefa del Senado impulsa ahora la modificación de la baja de la edad de imputabilidad, si bien el debate comenzará por la Cámara de Diputados.

"¿Menor de 16 años? Edad de no ser punible. Matan y vuelven a sus casas. Sin consecuencias, libertad para delinquir. La Ley Penal Juvenil es urgente: veremos quiénes acompañan y quienes le dan la espalda a las víctimas, a sus familias y a los argentinos.", señaló Bullrich hoy, saliendo a marcar fuertemente posición desde LLA. La jefa del bloque de senadores oficialistas, fue en efecto como Ministra con firmante de la iniciativa.

Pullaro apunto contra el Kirchnerismo por el "garantismo" y respaldo la ley penal juvenil

La iniciativa que fue remitida por el Ejecutivo en su momento obtuvo dictamen y establecía la baja de la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, en el oficialismo no descartan sumar cambios y modificaciones. En el debate del año pasado se incorporaron elementos al texto por pedido de aliados, como la "justicia preventiva" (la no criminalización temprana) o la posibilidad de sostener la continuidad en el estudio o formación para los jóvenes.

La hoja de ruta del oficialismo no está clara. Hay presentados más de 10 proyectos para la baja de la imputabilidad, y todos podrían volver a ser debatidos con el objetivo de obtener los votos. El nuevo Régimen Penal Juvenil parece haberse convertido en el principal objetivo en la Cámara de Diputados para las extraordinarias. De esa manera, la hoja de ruta en el oficialismo demora definiciones en su hoja de ruta.

Es por eso que deberán conformarse nuevas comisiones. A la de Legislación Penal (que preside Laura Rodríguez Machado, cercana a Bullrich) y la de Presupuesto (encabezada por Alberto Benegas Lynch). A partir del lunes próximo deberán conformarse a su vez la de Familia y Minoridad, además de la Justicia. En ese sentido, el oficialismo mantiene hermetismo sobre los nombres que encabezarán dichas comisiones.

En la Cámara baja se suponía que se enfocarían en el acuerdo Mercosur - Unión Europea, pero los conflictos en el Viejo Continente demorarían el tratamiento. Prioridades que se reacomodan.

Baja de imputabilidad: ¿Argentina legisla en estado de emoción violenta?

A su vez, y tal como contó PERFIL días atrás, la Casa Rosada decidió postergar el envío del nuevo Código Penal para el mes de marzo otros de los temas candentes que le servirán a Bullrich para mantenerse al tope de la agenda.

Por otro lado, la reforma laboral en Senado que tiene fecha para el 11 de febrero. El hermetismo en el Gobierno hace pensar que las negociaciones continúan trabadas, fundamentalmente por el pedido de los gobernadores aliados para que se morigere el impacto de las modificaciones en Ganancias. Bullrich inició hoy una nueva ronda de conversaciones con los bloques aliados, para seguir ajustando voluntades.

Un dato: según pudo saber este medio, no hubo avances en posibles modificaciones a Ganancias en la reunión de la mesa política.

En el oficialismo nadie oculta que Bullrich oficiará de vocera en un contexto en el que la economía exhibe síntomas de agotamiento.