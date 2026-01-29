Leve alivio del fuego en La Pampa: “En este momento no hay incendios, el tiempo nos ha dado una gran ayuda”

El vicepresidente segundo de CARBAP(Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), Marcelo Rodríguez, describió en Canal E la magnitud de los daños y el trabajo que se viene realizando junto a Nación y la provincia en relación a los incendios rurales que afectaron varias hectáreas de La Pampa.

Marcelo Rodríguez precisó que la superficie afectada se incrementó en los últimos días: “Las hectáreas al día de la fecha, en total en La Pampa, son 180 mil hectáreas”. Si bien aclaró que actualmente no hay focos activos, advirtió que la situación sigue siendo delicada: “Ahora en este momento no hay incendios, porque bueno, la verdad que el tiempo nos ha dado una gran ayuda”.

Las lluvias y su contribución para frenar el fuego

Según detalló, las precipitaciones fueron clave para frenar el avance del fuego: “El fin de semana pasado hemos tenido prácticamente en toda la provincia y sobre todo en la zona del Cardenal, en la zona sur y zona oeste de la provincia de La Pampa, muy buenos regímenes de lluvias”.

Sin embargo, el riesgo persiste por las condiciones estructurales del territorio. “Los campos, sobre todo en la zona del Cardenal, se han empastado mucho, cosa que eso es un material combustible”, describió Rodríguez, sumado a “las altas temperaturas y también con los vientos existentes”.

Insistencia en el tratado de la ley de emergencia ígnea

En paralelo, las entidades rurales siguen de cerca el avance político del proyecto de emergencia. En este contexto, confirmó gestiones conjuntas entre provincias y Nación: “Eso fue una reunión de los gobernadores patagónicos solicitando al Gobierno Nacional este tratamiento ahora en Extraordinaria”. Sobre la misma línea, agregó que, “le van a dar ingreso para que realmente, o sea, para que fueran tratadas en Extraordinaria”.

Desde CARVA, el trabajo no se limita a la coyuntura. El entrevistado señaló que ya se están elaborando propuestas técnicas: “Nos hemos juntado con técnicos de la Universidad de la Facultad de Agronomía, también con técnicos del INTA”. En ese sentido, remarcó que, “se está trabajando sobre todo en cómo es el aprovechamiento de los pastos naturales”, con el objetivo de reducir riesgos futuros.

La prevención aparece como un punto crítico. A su vez, se refirió a una de las principales falencias estructurales: “Vemos un gran deterioro y abandono en el trabajo sobre las banquinas”. Asimismo, amplió que, “ya sean rutas nacionales, provinciales, como también en los caminos vecinales”, lo que incrementa la posibilidad de nuevos focos ígneos.