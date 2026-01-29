El presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, estuvo en Canal E y resaltó que el sector agroindustrial volvió a consolidarse como el principal generador de divisas de Argentina. También comentó que este desempeño confirma el rol estratégico del sector: “El sector agroindustrial genera 7 de cada 10 dólares netos que ingresan al país en carácter de exportaciones”.

Gustavo Idígoras explicó que el resultado fue consecuencia de varios factores sectoriales. “El año 2025 fue un buen año, mejor que el 2024, particularmente dado por algunos rubros”, detalló, y destacó el crecimiento del maní, el azúcar y el complejo sojero. En ese marco, recordó el impacto del régimen especial aplicado en octubre: “Eso generó un flujo muy fuerte y anticipo de exportaciones, particularmente a China”. Y remarcó: “Se vendieron 12 millones de toneladas, algo inédito”.

Dificultades en la posibilidad exportar al comercio internacional

Sobre la dinámica actual del mercado, afirmó que la operatoria comenzó a normalizarse con el ingreso de la cosecha fina. “Ya ahora, en enero, estamos en un mercado normal en términos de flujos”, explicó, también resaltó la magnitud de la producción triguera: “Un trigo que ha tenido un récord de producción, 28 millones de toneladas”. No obstante, advirtió que el desafío es comercial: “Tenemos que estar embarcando 18 millones de toneladas a un mundo que está complicado en términos de comercio internacional”.

Idígoras señaló que durante 2025 se perdió competitividad cambiaria. “Argentina perdió aproximadamente 8% en relación con la competitividad de su tipo de cambio con otras monedas”, indicó. En ese sentido, valoró el cambio de enfoque oficial: “Este año el Gobierno ya ha planteado la meta de ir pari-paso en relación directa entre la inflación y el tipo de cambio”.

Cómo repercute la baja del riesgo país al sector agroexportador

Asimismo, subrayó la importancia de la baja del riesgo país para el sector exportador. “Es una señal muy positiva para el agro”, afirmó. Sobre la misma línea, explicó que las empresas dependen del crédito externo: “La agroindustria exportadora no puede acceder a dólares argentinos y tiene que traer y tomar créditos en el exterior todos los meses”. En ese marco, destacó: “La caída del riesgo país implica dos cosas. Acceder más rápido y mayor volumen a las prefinanciaciones y, segundo, pagar una menor tasa de interés”.

Para el entrevistado, la estabilidad macroeconómica es clave para sostener el flujo exportador. “Es la condición sine qua non, sobre todo para la agricultura y la ganadería exportadora de la Argentina”, sostuvo. También remarcó el rol del Banco Central: “Un Banco Central que está comprando reservas y que tiene un nivel de reservas hoy extraordinariamente alto”.

Según explicó, esta previsibilidad permite que el productor tome decisiones: “El productor se levanta y sabe cuánto vale el tipo de cambio por la inflación y la puede prever hacia adelante”.