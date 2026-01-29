El economista, Federico Glustein, conversó con Canal E y se refirió al crecimiento acelerado de las compras puerta a puerta a través de plataformas chinas como Temu y Shein. Según datos recientes, este sistema creció un 270% en los últimos meses, marcando un récord histórico.

“Inicialmente lo que uno tiene que decir de estas plataformas de retail, de venta masiva, es que tienen un costo muy bajo por escala, lograron mejorar muchísimo lo que es el transporte, tienen depósitos alrededor del mundo y a su vez, además de todo eso, tienen costos ultra bajos, que no compiten con ninguna empresa en ninguna parte del mundo”, afirmó Federico Glustein.

Cómo se manejan las plataformas chinas de venta

Asimismo, sostuvo que estas compañías ingresan a los mercados con una lógica agresiva: “Llegan a los países y depredan el mercado”. Y explicó qué significa ese concepto: “Te venden productos a costos excesivamente bajos, compitiendo de una forma poco leal con los productores locales y van a instalarse de forma masiva e intempestiva”.

En ese marco, Glustein se refirió a la denuncia de Mercado Libre contra Temu y señaló que estas empresas utilizan mecanismos cuestionables. “Ingresan con publicidad engañosa, regalando otros productos o bajándotelo un 90% y cuando vos entrás a comprar ese producto barato, tenés que comprar un mínimo de tanta cantidad de dinero”, detalló.

También mencionó el uso de influencers como parte de la estrategia comercial: “Utilizan mucho influencer para llegar a público masivo con ofertas que todos sabemos que no salen de la nada”. Sobre la misma línea, advirtió: “Que te ofrezcan, por ejemplo, un producto tecnológico, una computadora, una tablet, etc., al 80% del valor, bueno, algo que tiene que llamar la atención ahora”.

El rubro más buscado por los consumidores

Sobre los productos más demandados, el entrevistado explicó: “Primero en principal lo que más se busca es tecnología, productos tecnológicos y sobre todo aquellos productos que requieren de cierto nivel de complejidad tecnológica”. En ese sentido, agregó que, “todo eso se consigue hasta un 70% de valor más abajo”.

El rubro textil es otro de los grandes protagonistas del fenómeno. “Se puede conseguir, por ejemplo, remeras por un dólar o un dólar y medio, pantalones por cuatro dólares”, señaló. En ese sentido, explicó la lógica del consumo: “Con $200.000 por ahí te compras una tablet más o menos de la Argentina, pero te terminas llegando a una bolsa entera de productos sumado a tu tablet”.