La cuarta temporada de Bridgerton llegó a Netflix y marcó el regreso de una de las series de época más populares del streaming, con nuevos episodios, un romance central diferente a los anteriores y un esquema de estreno dividido en dos partes. Los primeros cuatro capítulos ya están disponibles desde este jueves 29 de enero, mientras que la segunda mitad se estrenará semanas después.

Tras casi dos años desde el estreno de la tercera temporada, que narró la historia de amor entre Penélope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), la ficción basada en las novelas de Julia Quinn avanza ahora sobre otro de los hermanos de la familia. En esta oportunidad, el eje está puesto en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson.

La nueva temporada propone una trama inspirada en el clásico relato de “La Cenicienta”, aunque con matices más oscuros y sociales. La historia se centra en el vínculo entre Benedict y una misteriosa joven conocida como la Dama de Plata, cuyo verdadero nombre es Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, una criada que oculta su identidad detrás de una máscara.

Bridgerton 4: el amor entre Benedict y Sophie llega con una historia de cuento y fechas confirmadas

De qué trata la temporada 4 y qué cambia en la historia de Bridgerton

La cuarta temporada de Bridgerton sigue a Benedict Bridgerton mientras se enamora perdidamente de una enigmática Dama de Plata durante un baile de máscaras. Aunque él cree que se trata de una mujer de la alta sociedad, en realidad es Sophie Baek, una joven criada que vive una realidad muy distinta a la suya.

La showrunner Jess Brownell adelantó que esta entrega tiene un tono diferente al de las anteriores. En una entrevista con Tudum realizada en enero de 2026, explicó que la historia se construye desde dos mundos opuestos: “Benedict vive en un mundo de fantasía. Sophie vive en una dura realidad”.

Y agregó: “Tienes dos personajes que se encuentran en extremos opuestos de un polo, y en lugar de que uno de ellos necesite llegar al otro extremo, ambos necesitan llegar al punto medio. Entre la fantasía y la realidad, el amor verdadero se encuentra en el punto medio; ninguno crea las circunstancias para que el romance florezca. Hay que aceptar un poco de ambos”.

Yerin Ha interpreta a la Sophie Baek.

El actor Luke Thompson también se refirió al conflicto central de la temporada y remarcó la tensión entre lo romántico y lo real: “Lo sorprendente de la temporada 4 es que es la lucha entre un cuento de hadas de la vieja escuela (su romance) y la realidad real del mundo”.

En esa misma línea, añadió: “Ambas son verdaderas. Hay que tenerlas en la mano, tanto el romance como la realidad. En su mejor versión, el ‘amor verdadero’ surge en medio de todo eso”.

Por su parte, Yerin Ha definió esta entrega como una de las más complejas del universo Bridgerton. En diálogo con la revista W, señaló: “Esta temporada es muy... ¿es más oscura la palabra correcta?... para Bridgerton. Hay algo en la lucha de clases y la división de clases, y al abrir el universo de Bridgerton al universo de abajo, lo hizo más realista. Hay verdaderos intereses sociales en juego”.

Todo sobre la cuarta temporada de Bridgerton: cuándo se estrena, de qué trata y quiénes se unen al reparto

La temporada está basada en el tercer libro de la saga literaria, Una oferta de un caballero, y marca un punto de inflexión al profundizar en las desigualdades sociales dentro del relato romántico.

Cuándo se estrenan los episodios y a qué hora se pueden ver en Argentina

La cuarta temporada de Bridgerton está compuesta por ocho episodios, al igual que las entregas anteriores. Netflix optó nuevamente por un estreno dividido en dos partes, una decisión tomada por la plataforma cuando la temporada ya estaba escrita y producida.

Brownell explicó en una entrevista esta modalidad: "De hecho, ya habíamos escrito y producido toda la temporada antes de que Netflix nos contactara para dividirla en dos. Teníamos la opción de dividirla en dos partes iguales, y funcionó a la perfección. Siempre interrumpimos la temporada con un punto intermedio al final del cuarto episodio, lo que da un giro radical a la segunda mitad".

La primera parte se estrenó este jueves 29 de enero de 2026 e incluye los primeros cuatro episodios. La segunda parte llegará el jueves 26 de febrero de 2026 con los cuatro capítulos restantes.

La cuarta temporada de Bridgerton se centra en el romance entre Benedict y Sophie Baek.

En Argentina, los nuevos episodios se habilitan desde las 5 de la mañana, siguiendo el horario habitual de estreno de Netflix en Estados Unidos, que lanza su contenido a las 12 a. m. del Pacífico y 3 a. m. del Este.

Calendario completo de episodios

Parte 1 – 29 de enero de 2026

Episodio 1: El Vals

Episodio 2: El tiempo traspasado

Episodio 3: El campo junto al otro camino

Episodio 4: Una oferta de un caballero

Parte 2 – 26 de febrero de 2026

Episodio 5: Sí o no

Episodio 6: El invierno que pasa

Episodio 7: El más allá

Episodio 8: Bailando en el campo

Todas las temporadas de Bridgerton se encuentran disponibles en Netflix. Además, la plataforma ya confirmó que la serie tendrá quinta y sexta temporada, como parte del plan de adaptar los ocho libros de la saga, garantizando que cada hermano Bridgerton tenga su propia historia.