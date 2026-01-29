El BCRA investiga complicidades oficiales en las maniobras millonarias de Piccirillo con el dólar

La justicia federal continúa avanzando en su investigación sobre la sospecha de corrupción financiera durante el gobierno de Alberto Fernández, por la causa de la compra de dólar oficial y su presunta venta en el mercado paralelo. En este nuevo episodio apuntaron con la lupa a las conexiones que pudieron existir desde el Banco Central (BCRA). Actualmente, la entidad dirigida por Santiago Bausili inició un procedimiento interno para determinar si hubo incumplimientos éticos de los cinco funcionarios que están implicados en la causa.

La autoridad que están llevando adelante la investigación son el juez Sebastián Casanello en conjunto con el fiscal Franco Picardi. Ambos trabajan para determinar la conexión de los cinco funcionarios de alta jerarquía del BCRA, quienes actualmente cumplen en funciones a pesar de estar bajo investigación interna, y quienes se encontraban por encima de ellos y permitían las operaciones. Los cinco implicados del BCRA son Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, quienes están imputados luego de que les secuestraran sus teléfonos y computadoras.

Audios de Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio, salpican a funcionarios del BCRA por corrupción

Los audios que aceleraron la investigación

La causa consiguió un empujón en la investigación luego de que se difundieran las conversaciones grabadas entre los financistas Elías Piccirillo — ex marido de Jésica Cirio — y Francisco Hauque. En los mismo, ambos sujetos admiten haber realizado maniobras con cifras muy elevadas de dinero.

Entre estos audios, Hauque le reclamaba a Piccirillo una deuda de 6 millones de dólares por ganancias en operaciones ilegales. Ante la negativa de pago, Hauque amenazó con realizar la denuncia del esquema ante el actual gobierno.

En otro de los audios de las grabaciones, la inspectora del Banco Central, Romina García, admite ante Piccirillo que, durante la gestión del gobierno anterior, denunciaron internamente las irregularidades, pero no llegaron a buen puerto ya que “había gente de arriba toda entongada”.

De qué manera llevaron adelante el “rulo” financiero

La Justicia tiene la sospecha de que los financistas lograban hacer las operaciones consideradas “rulo”, accediendo primero a dólares al precio oficial mediante mecanismos fraudulentos, a continuación, y aprovechando el cepo cambiario que marcaba una brecha de más del 100% entre el dólar oficial y el paralelo, lo volcaban en el mercado informal. De esta manera lograron conseguir ganancias muy elevadas.

Elías Piccirillo

Además, la Justicia consiguió que declaran algunos testigos en carácter de arrepentidos, quienes confirmaron que parte de ese dinero se habría empleado para la compra de autos de lujo, relojes Rolex y propiedades en Pinamar.

En esta misma línea, se investiga también una propiedad que Elías Piccirillo le habría regalado a su ex esposa, Jésica Cirio, tan solo unos días antes de contraer matrimonio.

En busca de conseguir el silencio de Hauque, se sospecha que Piccirillo habría contado con la ayuda del policía Carlos Sebastián Smith para plantarle armas y drogas al financista. Este policía, actualmente es parte de la investigación, pero bajo la figura de testigo arrepentido.

Causas cruzadas

Trabajando en paralelo, el juzgado de Casanello analiza el contenido que brindo el policía Smith en distintos pendrives, mientras que la jueza María Servini también está tramitando una causa paralela desde el año 2023 por maniobras similares.

Causa Sur Finanzas: la Justicia encuentra pruebas que vinculan a Elías Piccirillo con Ariel Vallejo, financista cercano al "Chiqui" Tapia

En ambos casos, la justicia busca detectar si ambos expedientes corresponden a la misma organización delictiva.

Por último, el BCRA se está encargando de realizar una investigación interna, luego de que ha abierto un sumario administrativo en busca de determinar si los implicados violaron el Código de Ética. Por lo pronto, se espera que en la apertura de los teléfonos secuestrados se pueda determinar quiénes fueron los funcionarios que estaban implicados en esta red y que favorecían su operación.

GZ/fl