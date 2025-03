Un policía de la Ciudad arrepentido declaró este miércoles en la causa que investiga al financista Elías Piccirillo, el exesposo de Jésica Cirio, por organizar un operativo falso que involucró a Francisco Hauque y a su pareja. El agente sostuvo que el supuesto procedimiento policial fue planeado por el comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la división de la Policía de CABA.

De acuerdo a la descripción del efectivo, los policías "ya sabían que se iban a encontrar dos paquetes con estupefacientes y una pistola". "Estábamos enterados que el rodado tenía elementos ilegales", indicó. Además, el arrepentido destacó que lo más llamativo fue que Helguero conocía con precisión los lugares donde estaban ubicados cada uno de los elementos.

Tras la detención de Elías Piccirillo, su abogado aseguró que "no tiene deudas" y desligó a Jesica Cirio del problema

Según contó, el comisario se comunicó con el oficial mayor Ybarra para indicarle que tenía datos sobre un supuesto narcotraficante y que debían reunirse con un informante en la intersección de Pellegrini y Marcelo T. de Alvear. En ese encuentro, un hombre que se identificó como “Charly” afirmó conocer a Helguero y aseguró que “una persona de mal vivir -posible narco- estaría en la zona de Recoleta transportando estupefacientes en horas de la tarde, y que en ese momento estaba en el Palacio Duhau”.

Tras recibir la información de “Charly”, los agentes se dirigieron al lugar indicado y detuvieron el vehículo señalado. Al inspeccionarlo, encontraron dos paquetes oscuros debajo del asiento del conductor, uno de ellos con un arma en su interior. En el baúl del auto, hallaron otra bolsa similar.

Lo que llamó la atención de los oficiales fue la precisión con la que Helguero conocía la ubicación de los objetos dentro del vehículo: “No nos encuadraba o convencía la situación planteada por él [Charly] (...) Helguero nos dijo que estemos atentos porque el auto en cuestión tenía cosas importantes dentro”. "Conversando con Ybarra, dedujimos que este sujeto ‘Charly’ tenía comunicación con alguna de las personas reunidas con el presunto narcotraficante”, declaró el testigo.

El finanacista cripto Francisco Hauque.

Por el momento, la Justicia investiga si Piccirillo contactó a Carlos Sebastián Smit, alias “Lobo” o “Charly”, un exagente de la Policía Federal que habría sido el encargado de organizar el operativo junto con Helguero. “Le consulté a Helguero cómo y quién iba a realizar la comunicación con el juzgado de turno. Me respondió que yo realice la llamada telefónica advirtiendo que lo que vimos desde nuestro móvil fue una posible pelea en el interior del vehículo”, relató el arrepentido.

Sumado a esto, detalló: “Mientras yo realizaba mis tareas, Hauque no paraba de hablarme. Yo hasta ese momento jamás había escuchado el nombre de Elías Piccirillo, pero este hombre no paraba de decirme que Piccirillo tenía una deuda con él y esto que pasó fue algo adrede. Por todo lo charlado con Hauque, me di cuenta de que no era un narcotraficante”.

Las detenciones que pusieron en la lupa a Elías Piccirillo

Elías Piccirillo fue detenido por la Prefectura Naval Argentina en Nordelta. El supuesto empresario está acusado de crear una causa para no pagar una deuda de 6 millones de dólares. En el marco del expediente, otras siete personas también fueron arrestadas.

La situación salió a la luz en enero, cuando fue arrestado el financista Francisco Hauque en la Avenida Alvear mientras viajaba en su auto con su esposa. Durante su detención, Hauque, señalado como narcotraficante, afirmó que Piccirillo fue quien le armó una causa con la policía de la Ciudad, hecho derivó en una nueva investigación contra varios efectivos involucrados.

En ese sentido, el abogado de Hauque acusó a Piccirillo de haber plantado cocaína y un arma en complicidad con efectivos policiales a su cliente, a quien le debía seis millones de dólares. Según informó el letrado Carlos Pousa, que presentó la denuncia, el financista y su esposa fueron abordados por policías cuando salían de un hotel de lujo y terminaron detenidos durante más de diez días a partir de pruebas plantadas.

“Es escalofriante. Uno no puede imaginar que en el 2025 puedan ocurrir cuestiones como esta, que un empresario poderoso, casado con una persona de semejante notoriedad o fama como Jésica Cirio pueda montar una escena en un hotel ´20 estrellas´ como este”, manifestó el letrado en diálogo con Intrusos.

Pousa afirmó que Piccirillo realizó el pago de una importante suma de dinero para “contar con todo un cuerpo de policía de la ciudad de Buenos Aires para hacer una detención y denunciar luego mediáticamente que habían hallado a dos personas con 1 kilo y medio de cocaína y un arma, siendo todo falso”. Además, confirmó que ambos fueron sobreseídos en la causa y que a partir de entonces comenzó la investigación sobre el plan para incriminarlos.

Detención de Elías Piccirillo en Nordelta: lo acusan de contratar policías para plantarle cocaína a un empresario al que le debía dinero

Asimismo, Hauque reveló nuevos elementos que derivaron en una denuncia contra el empresario y expiloto de carreras Juan Manuel Piñeiro, quien actualmente se encuentra detenido. Desde la prisión, el excorredor afirmó que su encarcelamiento es parte de una maniobra para evitar el pago de una deuda millonaria, señalando que Piccirillo estaría detrás de esta estrategia.

Según su abogado, Marcelo Laruffa, el excorredor es acusado de liderar una organización dedicada a extorsionar a figuras públicas. "Mi defendido está preso por una causa inventada. Lo acusan de encabezar una banda, pero no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones", explicó. Sin embargo, Laruffa sostiene que la verdadera razón del encarcelamiento es una deuda de 500.000 dólares que el exesposo de Cirio habría intentado eludir mediante esta maniobra.

Elías Piccirillo, detenido en su casa de Nordelta.

Las declaraciones de Laruffa también sugieren que el modus operandi de Piccirillo no sería un caso aislado. “Existen otros damnificados que han intentado recuperar su dinero y han enfrentado amenazas y situaciones similares. Hay un video que muestra a una persona forcejeando con Piccirillo mientras intenta cobrar una inversión”, relató. Además, el letrado reveló que existen audios comprometidos: “En las escuchas, Elías reconoce la deuda y promete pagar después de las elecciones de noviembre, pero al mismo tiempo arma un operativo para inculpar a mi cliente”.

Desde la prisión, Piñeiro ratificó su versión y expresó su frustración por el giro que tomó su vida. “Fui preso por querer cobrar una deuda. Sé muy bien quién es y lo que hizo. Me armaron una causa por extorsión, lo mismo que ahora pasa con Francisco [Hauque]”, afirmó el empresario, quien también señaló que fue amenazado por personas vinculadas a Piccirillo.

Las acusaciones del abogado de Francisco Hauque

De acuerdo al abogado de Hauque, el plan habría sido parte de una estrategia para evitar pagar una deuda de 6 millones de dólares al empresario. El letrado detalló que la deuda se originó en un sistema de colocación de fondos que manejaba Piccirillo a través de una mesa de dinero del banco SuCrédito de Tucumán, en el que Hauque habría invertido dinero.

Al parecer, Piccirillo se presentaba como "director" de esa entidad. Eso fue desmentido a través de un comunicado del banco, que dice: "Se precisa que el Sr. Piccirillo nunca fue accionista ni director de Banco Sucrédito. Su relación con la entidad fue exclusivamente profesional, desempeñándose como Gerente de Desarrollo durante un periodo de 10 meses, finalizado el 12 de diciembre de 2024".

“Después de pagarle algunas cuotas de capital o de rentabilidad, decidió evidentemente no devolverle el dinero y para librarse de esta deuda no tuvo mejor idea que inventarle esta causa, a ver si podía quitárselo encima por 10 o 15 años”, sostuvo Pousa.

Detención de Piccirillo: ordenan que en 24 horas entregue las claves de dos cajas fuertes que fueron secuestradas en Nordelta

Respecto del origen de los fondos de su cliente, el letrado aseguró que se trata de dinero lícito. “Mi asistido tiene un sistema de recaudación de dinero a través de inversores (...) a los cuales les devolvió todo el dinero de su bolsillo al no recibir el pago de Piccirillo”, señaló y pidió que no se ponga en duda la honestidad de Hauque y su esposa.

“Desde el 18 de enero, el nombre de mi asistido, de su mujer, gira en todos los medios. Ellos estuvieron detenidos y después fueron a diversos medios de comunicación a brindar su versión de los hechos. Hasta acá, ni una sola persona, ni en forma pública ni en forma privada, le ha reclamado un solo peso a mi asistido”, aseguró.

En cambio, señaló que no puede decirse lo mismo del exmarido de Jessica Cirio. “Respecto de Piccirillo, yo no he parado de recibir mensajes de personas, víctimas de este sujeto, por sumas enormes de dinero o por pequeñas sumas de dinero, depende de la fecha en la que lo conocieran”, dijo.

El estado de la causa contra Elías Piccirillo

En el marco de la investigación, además de Piccirillo, fueron detenidos siete policías, entre ellos un exonerado de la Fuerza, acusados de ser el brazo ejecutor de la trampa tendida contra Hauque y su esposa. Además, Prefectura Naval realizó once allanamientos en las localidades bonaerenses de Canning, Monte Grande, Rafael Calzada, Laferrere y San Francisco Solano.

En el transcurso de los operativos se secuestró un vehículo, siete equipos de telefonía móvil, una notebook, un servidor, dos SIM Card y dos tarjetas porta sim. También se incautó dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera (U$S 28.894 y $3.438.060), así como documentación relacionada con los delitos investigados.

En paralelo, Piccirillo fue obligado por la Justicia a abrir dos cajas fuertes que se encontraron en su casa de Nordelta. Las mismas fueron secuestradas por Prefectura el último jueves 20 de marzo, junto a dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentación del acusado. Ahora, el acusado deberá acceder a abrirlas o los agentes lo harán por la fuerza. Sin embargo, su defensor, Fernando Sicilia, reveló en diálogo con Noticias Argentinas que su cliente no entregó sus claves porque "no las recuerda".

“Piccirillo puede explicar cómo se hizo rico”, dice su abogado

La causa, mientras tanto, avanza. Sicilia sostuvo que está preparando una apelación a la medida en la que se le niega la excarcelación a Piccirillo. Al respecto, en las últimas horas, el juez Sebastián Ramos le negó la libertad al empresario al considerar que existe un riesgo procesal. Para los investigadores, el detenido realizó la maniobra contra el empresario cripto para evitar pagar una deuda de 6 millones de dólares.

El viernes 21 de marzo, el día después de quedar detenido en su casa de Nordelta, el acusado se negó a responder preguntas durante su indagatoria. En la audiencia solo manifestó que ya le había abonado la mitad de la deuda y hasta negó haber plantado la droga y el arma a Hauque. La causa está bajo secreto de sumario, motivo por el cual se complica la difusión de información.

Las declaraciones de Jésica Cirio sobre la situación de Elías Piccirillo

En medio de la polémica, Jésica Cirio confirmó su separación de Piccirillo a finales de febrero, luego de varios intentos por negarlo. Finalmente, habló y defendió su postura frente a las acusaciones en su contra. En un intercambio de mensajes con Karina Iavícoli, desmintió conocer a los Hauque, el denunciante de Piccirillo: “Es mentira que conozco a los Hauque, no había ninguna relación entre las parejas”.

En relación con las afirmaciones del empresario cripto, quien la acusó de estar al tanto de todos los negocios de su exmarido, Cirio respondió: “Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor, solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”.

Finalmente, explicó por qué no se pronuncia frente a las cámaras, como lo hizo durante el escándalo con Martín Insaurralde: “No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo”.

MB/Gi