“Piccirillo puede explicar cómo se hizo rico”, dice su abogado

El financista Elías Piccirillo, la expareja de la conductora Jesica Cirio acusado por estafa y plantar pruebas con siete policías de la Ciudad, continuará detenido.

Piccirillo fue trasladado este viernes a los tribunales de Comodoro Py para ser indagado, aunque su abogado defensor, Fernando Sicilia, adelantó que por el momento no declarará porque todavía no pudo acceder a la causa.

“Todavía no conozco el hecho concreto ni las pruebas. No pude ver el expediente. Él sostiene que es inocente. No hay ninguna deuda con Francisco Hauque. Él puede explicar cómo se hizo millonario. Es dueño de un banco y sus autos y casas están a su nombre”, señaló Sicilia.

El letrado también se refirió a la situación de la conductora y reconoció que la Justicia aún no tomó ninguna medida: “No hay nada hasta el momento”, respondió.

Preso en Nordelta. Piccirillo fue detenido por Prefectura Naval en el exclusivo country Nordelta luego de que el financista Francisco Hauque, también apresado, denunciara que el ex de Cirio le armó un expediente con la Policía de la Ciudad para evitar devolverle 6 millones de dólares que le adeudaba.

Al parecer, una brigada de la fuerza porteña, a cargo de un comisario en actividad con otro exonerado, habría planeado junto a Piccirillo un falso operativo para que Hauque fuera detenido. Para ello le plantaron un pistola 9 milímetros y dos kilos de cocaína.

El financista viajaba en un coche marca Audi Q8, dominio AG216ZV, y estaba acompañado por su mujer en una posible situación de violencia de género.

El ex de Cirio estaba al tanto de que podían detenerlo e intentó escapar corriendo, aunque no lo consiguió. En su casa los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo. También se llevaron dos cajas fuertes a las que todavía no pudieron acceder. El contenido podría ser clave para el futuro de la investigación.

Sobre el estado del acusado, trascendió que en sus primeras horas preso pidió un colchón, sábanas y jabón.