Elías Piccirillo, empresario y expareja de Jésica Cirio, fue obligado por la Justicia a abrir dos cajas fuertes que se encontraron en su casa de Nordelta, donde lo detuvieron en un operativo hace seis días. Se le atribuye haberle plantado droga y un arma de fuego a un ex socio, Francisco Hauque, quien habló esta semana sobre el hecho.

Las cajas fuertes fueron secuestradas por Prefectura el último jueves 20 de marzo, junto a dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentación del acusado. Ahora, Piccirillo deberá acceder a abrirlas o la Justicia lo hará por la fuerza.

La causa, mientras tanto, avanza. Fernando Sicilia, abogado de Piccirillo, sostuvo que está preparando una apelación a la medida en la que se le niega la excarcelación. Además del empresario, están detenidos policías de la Ciudad acusados de haber participado del operativo para culpar a Hauque y su pareja.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En las últimas horas, el juez Sebastián Ramos le negó la libertad a Piccirillo al considerar que existe un riesgo procesal. Ahora, su abogado busca revertir la medida con la presentación de una apelación a dicho rechazo. Para los investigadores, Piccillo realizó la maniobra contra el empresario cripto para evitar pagar una deuda de 6 millones de dólares.

Elías Piccirillo, detenido en su casa de Nordelta

El viernes 21 de marzo, el día después de quedar detenido en su casa de Nordelta, el acusado se negó a responder la mayoría de las preguntas durante su indagatoria.

Qué dijeron los denunciantes de Piccirillo sobre la supuesta emboscada

Francisco Hauque y su esposa prestaron testimonio sobre el caso en medios televisivos. Hauque dijo que el 7 de enero "Piccirillo lo citó a las 20 con su pareja a una cena en el Palacio Duhau".

Luego relató que lo paso a buscar por su casa y Piccirillo subió a la camioneta con un piloto, lo cual le parecía extraño ya que hacía 30 grados. Luego, comentó que se sentó atrás porque estaba dejándole el lugar de acompañante a su pareja.

A tres cuadras del SLS Buenos Aires Puerto Madero, Piccirillo quiere moverse hacia la parte de adelante, ya que primero implanta la droga y el arma en la parte de atrás, de acuerdo al relato de Hauque.

Tras la detención de Elías Piccirillo, su abogado aseguró que "no tiene deudas" y desligó a Jesica Cirio del problema

"Nos íbamos a juntar para negociar", declaró el ex socio de Piccirillo, que también lo acusa de deberle 6 millones de dólares. Además, su esposa manifestó que "no le paraba de sacar conversación para que no se diera cuenta de la droga". Por último, mencionó: "Le presté ese dinero porque me generó confianza, porque tenía una multiplicidad de negocios en el banco y me podía garantizar un retiro mayor".

Piccirillo negó las acusaciones en su contra

El abogado de Piccirillo le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que apeló el rechazo de la excarcelación dictaminada por el juez Sebastián Ramos. Fernando Sicilia dijo que están "armando el descargo" para apelar la medida en la que se le niega la excarcelación a Piccirillo.

Para los investigadores, Piccillo realizó la maniobra contra el empresario cripto para evitar pagar una deuda de 6 millones de dólares.

El viernes 21 de marzo, el día después de quedar detenido en su casa de Nordelta, el acusado se negó a responder preguntas durante su indagatoria. En la audiencia solo manifestó que ya le había abonado la mitad de la deuda y hasta negó hablar plantado la droga y el arma a Hauque. La causa, a cargo de Ramos, está bajo secreto de sumario, motivo por el cual se complica la viralización de información.

Gi