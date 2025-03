Tras la detención de Elías Piccirillo, su abogado aseguró que "no tiene deudas" y desligó a Jesica Cirio del problema

Tras la escandalosa detención de Elías Piccirillo, el empresario y ex marido de Jesica Cirio que está acusado de crear una causa para no pagar una deuda de seis millones de dólares, su abogado Fernando Sicilia, aseguró que su cliente “es inocente y no tiene deudas”. A su vez, desligó a la modelo del problema: “No tiene nada que ver con esta causa. No la conozco ni tuve contacto con ella en ningún momento”, aclaró.

A su vez, Sicilia aseguró que el financista cripto no declarará, pero que igualmente “tiene cómo explicar” su fortuna. En diálogo con TN, manifestó; “Todavía no conozco el hecho concreto ni las pruebas. No pude ver el expediente. Él sostiene que es inocente”. A su vez, indicó: “No hay ninguna deuda con Francisco Hauque. Él puede explicar cómo se hizo millonario. Es dueño de un banco y sus autos y casas están a su nombre”.

Piccirillo y Cirio están separados desde febrero de 2025

De hecho, y para correr el foco de su cliente, el abogado señaló que el denunciante de Piccirillo circula con una camioneta de 130 mil dólares que está a nombre de una persona que “de ninguna manera puede tener un vehículo de ese valor”.

La situación había salido a la luz en enero de 2025, cuando fue arrestado el financista Francisco Hauque mientras viajaba en su auto con su esposa. Fue allí que el hombre, señalado como narcotraficante, afirmó que “Piccirillo fue quien le armó una causa con la policía de la Ciudad”. A partir de sus dichos, se inició una nueva investigación contra varios efectivos involucrados.

Detención de Elías Piccirillo en Nordelta: lo acusan de contratar policías para plantarle cocaína a un empresario al que le debía dinero

Cómo fue la detención de Elías Piccirillo en Nordelta

La aprehensión había sido solicitada por el fiscal federal Franco Picardi. El representante del Ministerio Público también pidió el arresto de siete oficiales de la Policía de la Ciudad. Tras ser buscado de manera incesante, fue atrapado en el barrio El Yacht, situado en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre.

Más que interesantes resultan las imágenes que se viralizaron poco después de la detención de Piccirello, donde se lo ve corriendo por el barrio en el que, luego, fue detenido. Sin embargo, desde su entorno aclararon que, durante el allanamiento, el hombre estaba corriendo y cuando se enteró de la orden de detención se entregó a la Prefectura Naval acompañado de su abogado, Fernando Sicilia. A través de su Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones, Prefectura Naval logró localizar y detener a los implicados

La palabra de Jesica Cirio tras la detención de Piccirillo

La modelo había confirmado la separación del empresario hace apenas unas semanas, a finales de febrero. En un principio, había intentado desmentir los rumores. Sin embargo, ante la insistencia y diversas pruebas que daban cuenta de que la separación era un hecho, terminó admitiendo su alejamiento de Piccirillo.

A pesar de que Cirio aún no habló públicamente del tema desde la detención, la ex modelo y conductora Pamela David contó cómo se encuentra en este momento., ya que pudo conversar con ella: “Está destrozada. Es una persona muy querida. Todos los que la conocemos no tenemos nada para decir de ella. Está bien acompañada, bien contenida porque la gente que la conoce la quiere y la acompaña. Y los amigos están en las buenas y en las malas”,

Cirio aseguró no estar involucrada en los delitos de los que se acusa a Piccirillo

Un tiempo atrás, en enero de 2025, Francisco Hauque, involucrado en una presunta estafa piramidal, habló desde la cárcel y reveló cuestiones que culminaron en una denuncia contra el empresario y ex piloto de carreras Juan Manuel Piñeiro, quien se encuentra detenido. Desde la prisión, Piñeiro afirmó que su encarcelamiento es parte de una maniobra para evitar el pago de una deuda millonaria. Según su testimonio, Elías Piccirillo está intrínsecamente relacionado al hecho.

Esto derivó en que Cirio saliera a defenderse de las acusaciones y negara estar relacionada con la problemática: “Es mentira que conozco a los Hauque, no había ninguna relación entre las parejas. Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor, solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”.

En aquel entonces, también aclaró por qué decide no dar declaraciones públicas frente a cámaras o medios de comunicación para hablar del tema, como sí hizo durante el escándalo con su ex esposo, Martín Insaurralde: “No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo”.

