Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, fue vinculado al escándalo de Sur Finanzas, la financiera acusada de evadir miles de millones de pesos, que tendría lazos con Claudio “Chiqui” Tapia, el máximo directivo de la AFA.

En su programa de LN+, el periodista Carlos Pagni comenzó contando: “El presidente de Barracas Central es Matías Tapia. Uno de los jugadores es Ignacio Tapia. El estadio se llama Claudio Tapia, y Tapia es de Boca, no es de Barracas Central. Pero lo que importa no es este nepotismo en Barracas Central si no un detalle: cuando uno entra a la web aparece Sur Finanzas, que está también en la camiseta de los jugadores de Barranca Central. Es la financiera de Daniel Vallejo”.

Claudio "Chiqui" Tapia

Pagni destacó agregó: “Allí, aparentemente, se tramitaría muchísima de la plata negra que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández -ministro de Economía Sergio Massa-, sacándole plata al Banco Central, simulando operaciones de comercio exterior y jugando con la brecha. Compro, me dan dólares al oficial y los vendo al blue, lo que se llamaban 'manos amigas'. Subordinado a Vallejo un personaje que dicen hacía un millón de dólares por día: Elías Piccirillo, el rey del Blue. Todo esto habrá que investigarlo. Lo está investigando la justicia”.

Para entender el contexto, es importante recordar que el pasado 25 de noviembre, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera “Sur Finanzas” por presunta evasión y lavado de dinero. La acusación fue hecha en la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora.

El Gobierno denunció a una financiera cercana al Chiqui Tapia por evasión impositiva y supuesto lavado de activos

La empresa habría evadido, entre los años 2022 y 2025, más de 3.300 millones de pesos de pagos en Impuesto al Cheque; además, habría montado una estructura para lavar activos a través de su billetera virtual, lo que le habría permitido mover, hasta abril de este año, el monto de 818.000 millones de pesos. Basándose en estos números, la DGI afirma que la compañía evadió una suma de 3.327 millones de pesos, aproximadamente.

Elías Piccirillo y Jésica Cirio

La prisión domiciliaria de Elías Piccirillo

El 14 de noviembre, el exmarido de Cirio, procesado por plantarle estupefacientes y un arma a Francisco Hauque, un poderoso hombre de negocios al que le debía una importante suma de dinero, comenzó a cumplir su prisión domiciliaria. Para lograr este beneficio aceptó entregar inmuebles por valor de 500 millones de pesos.

Según el escrito del Juzgado Correccional Federal N°11, a cargo del juez Sebastián Casanello, se trasladó “al interno al domicilio ubicado en la calle Serrano, Banfield, donde cumplirá la detención domiciliaria. El acta compromisoria tendrá como garante a Matías Piccirillo”, hermano del detenido.

El fallo remarcó que Piccirillo padecía “un trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso” como consecuencia del “encierro”, lo que le provocaba “un riesgo cierto y progresivo para su integridad psíquica”. Además, según el análisis de un perito, padecía “una actitud de sumisión y derrota”, con “un pensamiento monopolizado por la desesperanza y la impotencia”. Por ese motivo se determinó que la prisión domiciliaria “satisface los fines del proceso y evita el agravamiento de una patología psíquica”.

El exmarido de Cirito está acusado de “secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma”.

HM