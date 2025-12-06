La investigación en Argentina vincula a Elías Piccirillo, conocido como el “rey del blue” y expareja de Jésica Cirio, con Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. A su vez, apunta al presunto lavado de activos y evasión fiscal en Sur Finanzas, acusada de evadir más de 3.300 millones de pesos en Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025 y de mover 818.000 millones mediante una billetera virtual con intermediarios y facturación apócrifa.

A partir de una deuda de 6 millones de dólares entre Piccirillo y Francisco Hauque, el primero intentó saldarla mediante la emisión de cuarenta cheques bancarios válidos rápidamente. De esos, solo cinco fueron presentados para cobro en enero de 2025, según el Banco Supervielle, mientras que el resto nunca se hizo efectivo.

Durante la disputa entre los financistas, escaló hasta incidentes judiciales y un episodio mediático en el Palacio Duhau, donde Piccirillo fue acusado de plantar drogas en la camioneta de Hauque y quedó detenido temporalmente.

La financiera Sur Finanzas mantenía lazos con clubes de fútbol, como préstamos a San Lorenzo por 660 millones de pesos

Los recientes peritajes del Banco Hipotecario revelaron que cinco cheques fueron depositados en una cuenta de Neblockchain SA, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP, aunque posteriormente fueron rechazados. Así, el fiscal Gerardo Pollicita explicó que todos contaban con el sello de la empresa y solicitó nuevas medidas de prueba, incluyendo allanamientos en la sede central de la financiera. El operativo estuvo a cargo de la Gendarmería, que incautó documentación clave para comprobar el intento de cobro y determinar la relación de Piccirillo y Hauque con la financiera.

Aunque Sur Finanzas negó que Piccirillo y Hauque fueran clientes directos, entregó carpetas vinculadas a Milton Ledesma, Smart Farm SA y Main Gain SA, compañías con las mismas autoridades según registros comerciales. De acuerdo a fuentes judiciales, algunos de los cheques habrían pasado por mesas de dinero en Puerto Madero antes de llegar a la financiera, marcando así el primer vínculo judicializado entre los llamados “reyes del blue”.

El video que muestra a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, comprar un Rolex en Miami con una gorra de Racing

De esta manera, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Pollicita investigan la empresa Construir 11 SA, utilizada por Piccirillo para emitir los cuarenta cheques. Se confirmó que la constructora abrió tres cuentas en el Banco Supervielle desde 2023, todas cerradas en enero por orden del Banco Central.

Otras causas judiciales que enfrenta Elías Piccirillo

Elías Piccirillo acumula múltiples investigaciones judiciales por presunto fraude, lavado de activos, estafa, plantación de pruebas y vínculos con el narcotráfico, en causas federales que se extienden desde operaciones financieras hasta maniobras con drogas. Su historial se volvió más visible a principios de marzo, cuando fue detenido junto a siete policías de la Ciudad por un episodio contra Francisco José Hauque, a quien debía aproximadamente 6 mil millones de pesos.

Según fuentes judiciales, la maniobra incluyó plantar más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 mm en el Audi Q8 de Hauque durante un falso operativo policial en Recoleta, que inicialmente se presentó como un caso de violencia de género. Acto seguido al hecho, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Piccirillo con prisión preventiva y un embargo de 100 millones de pesos, señalando el alto riesgo de obstrucción de la justicia y reiteración delictiva.

Ahora, en noviembre, Piccirillo fue trasladado a prisión domiciliaria en una vivienda de Serrano, Banfield, luego de entregar propiedades valuadas en 500 millones de pesos como garantía. La Cámara Federal otorgó el beneficio por razones de salud mental, estableciendo el uso de tobillera electrónica y vigilancia constante. Según fuentes cercanas, cumple con las condiciones establecidas y mantiene calma, aunque el seguimiento judicial continúa de cerca.

Elías Piccirillo, conocido como "rey del blue" y ex de Jésica Cirio

Recientemente, la querella de Hauque solicitó a la Cámara de Casación que revoque la domiciliaria y vuelva a la cárcel, aunque la defensa sostiene que la revocación es poco probable y el proceso sigue en evaluación.

