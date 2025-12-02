martes 02 de diciembre de 2025
POLITICA
LOS NEGOCIOS DE LA AFA

Ariel Vallejo, el financista vinculado al Chiqui Tapia, entregó su celular y aportó la clave

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron la información a Perfil. El financista Ariel Vallejo, a cargo de Sur Finanzas, fue denunciado formalmente por la DGI. El dictamen de la fiscal Incardona acusa a la financiera de haber movido un volumen de dinero monumental, estimado en 818.000 millones de pesos, a través de una sofisticada ingeniería de lavado.

Ariel Vallejos, financista de Sur Finanzas, junto al Chiqui Tapia.
Ariel Vallejos, financista de Sur Finanzas, junto al Chiqui Tapia. | Redes sociales

En la mañana de este martes, el empresario entregó su celular y la clave de acceso a la Justicia que lo está investigando.

