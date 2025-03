Elías Piccirillo, ex pareja de Jésica Cirio, fue detenido el último 20 de marzo en su casa de Nordelta. Sobre él pesan acusaciones de deudas, estafas y de plantar pruebas falsas con siete policías de la Ciudad para perjudicar a un ex socio. Hace ocho días, la Justicia lo indagó y además empezó a investigar numerosos viajes que realizó durante los últimos años. En su declaración, el acusado apuntó contra su denunciante, Francisco Hauque, a quien culpó por supuestas extorsiones.

Episodios de ataques de pánico, desmayos y pérdidas de conciencia. Elías Pichirillo dijo que antes de ser detenido comenzó con problemas de salud. Fue en la indagatoria que le realizaron luego de que Prefectura lo aprehendiera y secuestrara distintos objetos para la investigación que lo tiene como principal apuntado.

Se lo acusa, entre otras cosas, de haber orquestado con oficiales porteños la detención de Hauque y su esposa, en un operativo. En la camioneta de la pareja encontraron un arma y cocaína. El denunciante jura que fue su ex socio, a quien supuestamente le prestó 6 millones de dólares, quien plantó todo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una de las acusaciones de Hauque es que Piccirillo tiene una deuda millonaria, algo que aparece como un tema de charla en audios entre ambos. “Escuchá, ¿dónde está la duda? Vos pusiste 6 y te llevaste 300 por semana durante todo el año. Hoy me estás pidiendo la salida, ¿sí? Me estás pidiendo la salida y está ok. Entonces te llevaste 6 millones....”, se escucha al detenido. Su ex socio replica: “No, los 6 millones que te di son de capital, ¿de qué hablas, boludo? ¿qué estás diciendo?”.

Un policía arrepentido dio detalles sobre el operativo falso que habría organizado Elías Piccirillo

“Vos invertiste 6 y te llevaste 300 mil dólares por semana a lo largo de todo el año. Que te generó un X, que te generó 8, ¿está bien? Listo, ese es el número”, insiste Piccirillo. “Exacto, (y ahora quiero) que me devuelvas los 6 palos que te di. Que te lo di hace poco, yo te lo di hace poquito, no te los di hace un año a esos 6 palos. Te lo di hace poco, hará un mes”, le responde el denunciante.

La charla continuó: “Te di primero 1, 2, después me devolviste, después te di 4... En total te di 6 palos. Listo, no importa cómo te lo di. Te di 6 palos”, continúa Hauque. “Está bien, perfecto, ¿listo? Entonces eso queda como hablamos, no pasa nada. ¿Querés dejarlo sentado en algún lado? Cero problema. Tenemos 3 semanas para adelante para liquidar, 3 semanas para adelante para liquidar. Listo, cero problema. No hay duda sobre eso”, se defiende Piccirillo.

A medida que se van conociendo detalles de la causa, el entramado se vuelve más opaco. También se hizo público un audio donde Piccirillo grabó a Hauque, en medio de la negociación por el dinero. Allí el detenido le dice que "capacidad" para "hacer maldades".

Hauque continua el diálogo mencionando que envió gente a un banco que cortó una calle entera por pedido suyo. No queda claro, en el transcurso de la charla, si la referencia del empresario a "los servicios" es a los de inteligencia. "Y ahora en febrero, fijate los diarios, entrá a los diarios está escrachado el banco por todos lados. En febrero, los servicios quieren un montón de guita. Te lo dije yo trabajo para los servicios pero por el bien mío", dice Hauque. También habla de "reportar arriba", es decir, a un supuesto jefe con más jerarquía que él.

Francisco Hauque y Anahí Laprida, su pareja. Ambos denuncian a Piccirillo

Los viajes que investiga la Justicia

El fiscal Franco Picardi, encargado de la causa, ha contabilizado 58 viajes internacionales realizados por Piccirillo desde 2015 hasta la fecha. En aquel año, se trasladó a Brasil y no volvió a volar hasta el 2016. Sin embargo, entre los años 2017 y 2018, el número de salidas aumentó a 11 vuelos.

En el transcurso de 2025, antes de ser arrestado en su residencia en Nordelta por la Prefectura Naval Argentina, Piccirillo realizó dos viajes más. Uno de estos vuelos resultó particularmente llamativo: el 26 de enero viajó a España, y tan solo dos días después, regresó al país desde Alemania. La frecuencia de los viajes de la expareja de Cirio ha ido incrementándose desde el 2015. De hecho, si se toma como referencia el período desde 2021 hasta la actualidad, Piccirillo ha salido del país en 42 ocasiones.

Este patrón de viajes llevó al fiscal Picardi a investigar cómo podía financiar un número tan elevado de salidas al exterior.

La declaración completa de Piccirillo, donde denuncia que lo secuestraron

A más de una semana de la detención, se conoció la exposición de Piccirillo a la Justicia. Allí aceptó decir unas palabras pero por consejo de su abogado Fernando Sicilia se negó a brindar más detalles. Allí dice que su denunciante lo amenazaba y aseguró temerle.

Elias Piccirillo detenido

"Respecto a la acusación que ha realizado públicamente Francisco Hauque, por miedo y aterrado que estaba debido a sus vínculos y relaciones, presenté a través de mi abogado una exención de prisión, donde en todo momento he estado a derecho, he pagado la caución y he vivido según las reglas", expuso. "Siempre estuve a derecho. Inclusive, hace una semana escuché que me iban a detener a partir de una publicación que salió en el diario Uno. Aun así, se lo comuniqué a mi abogado y me mantuve a derecho, confiando en la Ley", sumó.

Piccirillo ratificó que es "inocente" y que lo han "amenazado varias veces con que me iban a detener y meter en un conflicto". "A pesar de que me aterra y genera miedo, me quedé en mi domicilio y, cuando me enteré, me llamó Martín, mi amigo, que habían allanado por segunda vez la casa. Me presento en el domicilio,

sabiendo que me iban a llevar detenido", remarcó. "Es una persona que a mí me ha secuestrado y privado de la libertad con arma, ha manipulado los medios", acusó a Hauque.

Respecto a la deuda mencionada con Hauque, de seis millones de dólares, el acusado manifestó: "El compromiso de deuda que él menciona es parte de una extorsión que me viene haciendo hace tiempo ya. Ha amenazado a mi hija de 16 años. Ha amenazado a todos mis amigos y las relaciones mías y mi esposa". "Es una persona que tiene mucha capacidad de daño. Este dinero que entregó, se lo he devuelto, una suma más o menos del 40% o 50% y luego de eso me volvió a extorsionar", expuso.

Gi