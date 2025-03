Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio que fue detenido el último 20 de marzo en su casa de Nordelta, enfrenta por estos días una compleja causa en su contra y la Justicia indaga su patrimonio. Es por ello que la fiscalía tomó como parte de la investigación los registros de los vuelos que realizó al exterior desde 2015. En otro orden, se conoció la declaración completa de Piccirillo, donde se defendió de las acusaciones y sostuvo que Francisco Hauque, el ex socio que lo denunció por haberle plantado cocaína y un arma junto a policías de la ciudad de Buenos Aires, lo secuestró.

Un total de 58 salidas al exterior fueron las que contabilizó Franco Picardi, el fiscal a cargo de la causa, desde 2015 hasta la fecha. En aquel año, Piccirillo se trasladó a Brasil y no volvería a tomar un vuelo hasta 2016. Sin embargo, entre 2017 y 2018 el número aumenta a 11.

Durante 2025, antes de que Prefectura lo detuviera mediante un operativo en su casa de Nordelta, Piccirillo viajó dos veces, pero uno de los vuelos llamó particularmente la atención: fue durante su salida el 26 de enero cuando arribó a España y sólo dos días después regresó al país, desde Alemania.

La cantidad de viajes de la expareja de Cirio fue in crescendo desde 2015: sólo si se toma como referencia el 2021 hasta hoy, Piccirillo estuvo en el exterior en 42 oportunidades. Es por eso que Picardi intenta reconstruir el por qué de sus vuelos y también cómo podía solventarlos.

La declaración de Piccirillo

En las últimas horas se conoció la declaración completa de Piccirillo y, pese a que se trató de un testimonio escueto, donde no aceptó preguntas, sí manifestó que Francisco Hauque lo "secuestró".

A más de una semana de la detención y los dichos que la Justicia recogió el viernes 21 de marzo, se supo que hace un tiempo comenzó con "episodios de ataques de pánico". A su vez, se detalla que se negó a declarar, por consejo de su abogado, Fernando Sicilia, pero que solicitó decir unas palabras: "Respecto a la acusación que ha realizado públicamente Francisco Hauque, por miedo y aterrado que estaba debido a sus vínculos y relaciones, presenté a través de mi abogado una exención de prisión, donde en todo momento he estado a derecho, he pagado la caución y he vivido según las reglas".

"Siempre estuve a derecho. Inclusive, hace una semana escuché que me iban a detener a partir de una publicación que salió en el diario Uno. Aun así, se lo comuniqué a mi abogado y me mantuve a derecho, confiando en la Ley", agregó el acusado.

Piccirillo ratificó que es "inocente" y que lo han "amenazado varias veces con que me iban a detener y meter en un conflicto". "A pesar de que me aterra y genera miedo, me quedé en mi domicilio y, cuando me enteré, me llamó Martín, mi amigo, que habían allanado por segunda vez la casa. Me presento en el domicilio, sabiendo que me iban a llevar detenido", sostuvo.

Piccirillo junto a Jésica Cirio

"Es una persona que a mí me ha secuestrado y privado de la libertad con arma, ha manipulado los medios", denunció. Respecto a la deuda mencionada con Hauque, de seis millones de dólares, el acusado manifestó: "El compromiso de deuda que él menciona es parte de una extorsión que me viene haciendo hace tiempo ya. Ha amenazado a mi hija de 16 años. Ha amenazado a todos mis amigos y las relaciones mías y mi esposa".

"Es una persona que tiene mucha capacidad de daño. Este dinero que entregó, se lo he devuelto, una suma más o menos del 40% o 50% y luego de eso me volvió a extorsionar", expuso.

"Hauque es una persona que me ha hostigado mediáticamente, amenazado. Siempre manipulado los medios, molestándome a mí y a mis socios. Genera mucho daño y hoy está en lugar de víctima", expresó. Antes de finalizar con su escueta declaración, el ex esposo de la conductora dijo: "Ojalá se solucione a la mayor brevedad.

