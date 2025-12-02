En el marco de la causa judicial que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero en el ámbito del fútbol argentino, se difundió un video en redes sociales del dueño de la financiera, Ariel Vallejo, en el que se lo ve comprar un reloj Rolex en Miami mientras usaba una gorra de Racing.

Sur Finanzas, fundada en 2020 en Adrogué, es señalada por la Justicia Federal por presuntamente haber movido más de 818 mil millones de pesos a través de una red de “monotributistas sin capacidad económica” y clubes del fútbol argentino.

En las imágenes que salieron a la luz, se lo ve a Vallejo comprar un reloj marca Rolex en la ciudad Miami. También se puede observar que luce una gorra negra con el escudo de Racing. Además, según se escucha, durante la compra reservó otro reloj para un viaje futuro.

Vallejo es un empresario vinculado a la escena deportiva. Además de ser hincha fanático de la “Academia”, posee un palco en el Cilindro de Avellaneda y mantiene vínculos con distintas estructuras del club. Incluso, su nombre aparece ligado a Raúl “Huevo” Escobar, ex jefe de la barra brava de Racing, y al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Al mismo tiempo, los lazos entre la financiera y el mundo deportivo ya son un hecho judicial. En el marco de la investigación sobre el esquema de transferencias millonarias que involucra a Vallejo y a varios clubes de Primera División y del Ascenso, la fiscal federal Cecilia Incardona destacó la aparición de "Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol" entre los destinatarios de los fondos de Sur Finanzas, entre los que también aparecen San Lorenzo, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Racing.

La Justicia ordenó allanamientos en la financiera asociada al "Chiqui" Tapia y en el Club Banfield

Por el presunto esquema de lavado de dinero y evasión tributaria que involucraría a la empresa financiera, Vallejo fue denunciado por la Dirección General Impositiva (DGI). La decisión judicial derivó este lunes en 19 allanamientos simultáneos en domicilios privados, oficinas y en la propia sede del club Banfield. Según la Justicia, el club del sur del conurbano habría participado de movimientos irregulares junto a la financiera entre 2019 y 2023, cuando se concretó la transferencia del futbolista Agustín Urzi a Juárez de México.

Mientras la Justicia avanza y busca reconstruir el entramado financiero investigado, la figura de Vallejo se vuelve cada vez más relevante para entender el alcance del caso. Su presencia mediática, sus movimientos económicos y su influencia dentro del fútbol generan un impacto que trasciende lo estrictamente legal.

La Justicia investiga el vínculo entre Sur Finanzas y cuatro monotributistas por movimientos de $120.000 millones

Mientras distintas causas se acumulan en varios juzgados por sospechas por maniobras de lavado de activos que involucran a la AFA y a Sur Finanzas, los investigadores ahora se concentran en la relación entre la empresa y cuatro monotributistas de ingresos mínimos que, pese a estar inscriptos en categorías bajas, movieron alrededor de 120.000 millones de pesos.

Esta nueva línea de investigación surge como desprendimiento del expediente iniciado tras la denuncia de la DGI, donde se detectó un presunto circuito de blanqueo integrado por empresas sin actividad real y personas sin capacidad económica para justificar semejante volumen de operaciones.

Ariel Vallejos, financista de Sur Finanzas, junto al Chiqui Tapia.

La causa radicada en la Justicia de Lomas de Zamora apunta a cuatro jóvenes de entre 30 y 35 años, inscriptos en las categorías A a D del monotributo, que en los últimos dos años canalizaron enormes montos mediante billeteras virtuales. Según la fiscalía, serían utilizados para ocultar a los verdaderos dueños de los fondos.

El caso más impactante es el de Ignacio M., de 32 años: en 2024 emitió facturas por apenas 4,9 millones, pero recibió comprobantes por 230 millones, principalmente de Sur Finanzas y QBIT Capitals SRL. A través de cuentas digitales llegó a mover 87.000 millones en efectivo. En julio del año pasado adquirió un BMW M240i por 98,4 millones.

Denuncian a dos supuestos testaferros del Chiqui Tapia por lavado de dinero

Otro de los investigados es Alejo A.O., de 35 años y categoría C, quien en solo seis meses operó 9.800 millones en billeteras digitales. Sus ingresos provienen de depósitos en efectivo ($347 millones), transferencias bancarias ($1.100 millones) y operaciones virtuales ($8.900 millones).

Emilio V., también de 35 años y categoría A, habría movido 14.500 millones, siempre mediante plataformas asociadas a Sur Finanzas, aunque solo figura como titular de un auto modelo 2006. El cuarto señalado es Brian A., de 32 años, quien registró ingresos en efectivo por 390 millones, transferencias bancarias por 4.500 millones y operaciones virtuales por 6.400 millones.

