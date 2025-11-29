Mauricio Macri fijó postura sobre el conflicto de la AFA: "Chiqui es producto de una decadencia"

En la misma línea del Gobierno de Javier Milei. Mauricio Macri cuestionó este sábado la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA, en medio de la polémica por la sanción aplicada a Juan Sebastián Verón y al plantel de Estudiantes. “Chiqui es producto de una decadencia”, afirmó el exmandatario en declaraciones a TN.

Macri sostuvo que el fútbol argentino atraviesa “un proceso de deterioro” y advirtió sobre las posibles consecuencias a mediano plazo. “Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero. Las consecuencias las vamos a seguir pagando”, señaló.

El pronunciamiento del ex mandatario se dio tras la oficialización de la sanción contra Verón y su club, una medida que profundizó las tensiones internas y motivó respuestas de diversas figuras de la política. “Algo tan apasionante y lindo como es el fútbol hoy está sumergido en la oscuridad”, dijo Macri.

Las críticas de Macri llegan en medio de conflico que tiene al presidente de la AFA en el centro. El capítulo más áspero estalló cuando la entidad le otorgó el título de campeón anual a Rosario Central, una decisión que llevó a los jugadores de Estudiantes de La Plata a hacer un “pasillo de espaldas” en señal de protesta. Ese gesto ocasionó una sanción por parte de la AFA.

La tensión entre Macri y Tapia no es reciente “La AFA ha hecho cosas populistas aberrantes, como suspender descensos todo el tiempo y sumar equipos a Primera División”, dijo en su momento.

“No existe la competencia, la meritocracia, el Fair Play ni las reglas de juego. El fútbol expresa lo que pasa en la sociedad; lo que hizo Tapia es imperdonable”, agregó.

