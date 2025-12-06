Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de supuestos testaferros de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

El juez federal Daniel Rafecas, que se encuentra de manera provisoria a cargo del expediente donde se denunció un posible delito de lavado de dinero de supuestos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA respectivamente, por la compra de una imponente mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar, ordenó este viernes 5 de diciembre la realización de varias medidas probatorias que había requerido la denuncia de la Coalición Cívica, especialmente el levantamiento del secreto fiscal de Ana Conte, Luciano Pantano, el empresario Lucas Labbad y la firma “Real Central SRL”.

Eso permitirá conocer toda la información impositiva y fiscal de los denunciados, especialimente verificar si disponían de ingresos y actividades que justifiquen la adquisición de ese inmueble, que sgún algunas versiones contaría hasta con helipuerto propio.

La Justicia investiga la compra de una mansión de lujo en Pilar que vecinos y Tévez vinculan con el tesorero de la AFA

El magistrado ordenó además que se realice "una valuación exhaustiva" de la citada mansión en Pilar que las denuncias de la CC vinculan a los presuntos testaferros de Toviggino y Tapia, tarea para la que Rafecas convocó a un perito de la Corte Suprema y a otro tasador del Colegio de Martilleros de San Isidro. El juez también ordenó que la Policía Federal coloque consignas en las entradas y salidas de la mansión para identificar personas.

El próximo martes 9 de diciembre, Rafecas elevará el expediente a la Cámara Federal para que determine si la investigación del tema sigue en manos de la justicia federal o pasa al fuero penal.

La Mansión de Pilar atribuida al Chiqui Tapia

La denuncia y una mansión de US$ 10 millones

Facundo del Gaiso, legislador porteño de la Coalición Cívica, aseguró que la mansión de 105.000 metros cuadrados de Pilar, valuada en 10 millones de dólares, es apenas “la punta del iceberg” de una investigación por lavado de activos que comenzó hace más de un año, cuando él, junto a Elisa Carrió y el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, hicieron una denuncia pidiendo investigar cómo una jubilada y un monotributista aparecían como titulares de esa inmensa propiedad ubicada en Villa Rosa.

Esta denuncia se sumó a la investigación que relaciona al presidente de la AFA con la financiera “Sur Finanzas”, en cuyo contexto la Justicia mandó hacer una serie de allanamientos por una causa de supuesto lavado de activos por, aproximadamente, 818.000 millones de pesos.

La lista de empresas falsas usadas por Sur Finanzas, la firma ligada a Chiqui Tapia, para lavar $72.000 millones

Del Gaiso remarcó que, "con Carrió, hace un año que estamos atrás del tema Tapia", todo a partir de "un tuit de (Carlos) Tévez que denunciaba a Toviggino, habla de plata enterrada, y empezamos a indagar y encontramos esa mansión”. Y luego reveló que la propiedad cuenta con “helipuerto, autos de carrera Porsche y Ferrari y canchas de fútbol”, remarcando que fue comprada por una sociedad llamada “Real Central”, que encabezan la jubilada Conte y el monotributista Pantano, quien, además, era protesorero del Club Almirante Brown y presidente de la Asociación de Fútbol de Playa en la AFA.

Facundo del Gaiso, el legislador de la CC que impulsó la denuncia junto a Carrió.

Del Gaiso contó cómo procedieron: “Presentamos la denuncia en la Procelac por lavado de activos y que se investigue la posible conexión con Tapia y Toviggino. También tenemos información por los vecinos que te dicen que lo vieron al 'Chiqui' Tapia, otros que te dicen esa casa es de Toviggino, así que estamos pidiendo que se investigue. Hay que investigar Miami, Santiago del Estero, (el canal de streaming) Carnaval. Hay mucha plata, mucho poder judicial, mucha impunidad, y es una pelea que hay que darla”.

El legislador recordó que, al comenzar la investigación, Carrió le dijo “yo de fútbol no entiendo nada, pero de mafia entiendo mucho”, y por ese motivo decidieron seguir adelante con la denuncia, al considerar que “éste es un sistema mafioso que hizo que los clubes estén callados” ante la forma de manejarse de la AFA.

