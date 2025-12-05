Claudio “Chiqui” Tapia habrá querido alejarse de los temas políticos y judiciales que lo persiguen en Buenos Aires cuando despegó desde Fort Lauderdale rumbo a Washington. En la capital de Estados Unidos, el dirigente debe representar a la AFA en el sorteo de los grupos del Mundial 2026. Pero ese viaje lo vincula una vez más a los problemas argentinos: el avión privado en el que viajó pertenece a una de las empresas vinculadas a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El vuelo del presidente de la AFA se realizó en un Gulfstream G400 de Baires Fly, bajo el registro LV-GQW. El viaje estaría valuado en torno al medio millón de dólares.

Itinerario del avión patente LV-JQW que trasladó a Chiqui Tapia a Washington

El fiscal Franco Picardi, que investiga el caso ANDIS, señaló a Baires Fly y Baires Jets como firmas que habrían sido utilizadas para dar apariencia legal al dinero recaudado (presuntamente) mediante licitaciones adulteradas. Un detalle irrelevante, salvo porque todas las rutas parecen confluir en el mismo aeropuerto.

Sergio Mastropietro: el nexo entre Federico Machado y la causa de la ANDIS

En ese expediente, según reportó El Diario Ar, la lupa judicial se posa sobre antiguos funcionarios de ANDIS, operadores políticos provenientes del macrismo y el lobista Miguel Calvete. Pero también sobre el pequeño universo de compañías de vuelos privados que concentran el grueso del mercado nacional.

El Gulfstream G400 de Baires Fly dominio LV-GQW que trasladó a Chiqui Tapia a Estados Unidos | Instagram Baires Fly

Entre ellas, Royal Class —la histórica empresa de la familia Yabrán, hoy manejada por Miguel Livi— y un actor más discreto: Leonardo Scatturice, señalado por dos fuentes del sector como socio no declarado de la empresa y figura con llegada al círculo que rodea al presidente Javier Milei.

Leonardo Scatturice y Daniel Hadad: una relación estrecha, bajo la lupa

El otro gigante del rubro es Baires Fly. Según las conversaciones y anotaciones incautadas a Calvete, la compañía sería controlada por Sergio Mastropietro, un nombre habitual en los corredores de la industria.

Gulfstream G400 de Baires Fly, patente LV-GQW en el que viajó Chiqui Tapia a Estados Unidos | Instagram Baires Fly

La sombra de "Fred" Machado que ilumina a Chiqui Tapia

El historial de Mastropietro incluye vínculos comerciales con Federico “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico —y extraditado a Estados Unidos— que supuestamente financió la campaña de José Luis Espert. Mastropietro aparece en registros del Bank of América operando más de 800.000 dólares a través del fideicomiso de Machado. Casualidades.

Los investigadores agregan otro dato: Mastropietro habría sido quien facilitó el primer contacto entre Machado y Espert, junto con Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae. El entramado, lejos de agotarse allí, incluye una lista interminable de pasajeros ilustres.

El triángulo Calvete-Cardini-Neuss: operadores, dinero en efectivo y conexiones libertarias en el escándalo ANDIS

El fiscal Picardi reconstruyó un mecanismo que —según su dictamen— habría permitido lavar dinero mediante la presunta compra de “horas de vuelo”. El esquema involucraría a laboratorios y droguerías contratistas de ANDIS, que transferían fondos a Baires Fly, Baires Jets y a la firma del piloto Alan Pocoví, medio hermano del hijo de Zulemita Menem. En casi todos los casos, Baires Fly aparece como destino principal del dinero. Los indicios parecen aterrizar siempre en la misma pista.

Un ejemplo del expediente muestra cómo, el 9 de septiembre de 2025, Mastropietro le envió a Calvete datos bancarios de una cuenta de Baires Fly en el Macro. A la mañana siguiente, el lobista le mandó comprobantes de transferencias por cientos de millones de pesos desde Prolite Orthopedics SRL, Probock SRL y Droguería Profarma S.A., firmas investigadas por contratos espurios con la ANDIS.

Transferencias de farmacéuticas a Baires Fly

Minutos después, Baires Fly emitió tres facturas por los mismos montos. El concepto: “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. La traducción judicial es menos poética: lavado de activos.

Las facturas de BairesFly a las farmacéuticas

La exclusiva lista de político que viajaron con Baires Fly

En este punto del caso, las líneas se cruzan. En diferentes momentos, aviones de Baires Fly trasladaron a Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Mauricio Macri. La grieta, a veces, queda suspendida en el aire.

Tras ganar el balotaje en 2023, Milei viajó a Nueva York en un Gulfstream GV propiedad de Baires Fly para visitar la tumba del “rebe de Lubavitch”. El traslado costó cerca de 250.000 dólares y fue originalmente ofrecido por el empresario Gerardo Werthein. Como aspiraba a ser embajador en Washington, la comitiva consideró prudente “repartir” la factura para evitar sospechas en el Senado estadounidense. Cada uno pagó su parte. Al menos en teoría.

El excanciller Gerardo Werthein

El expresidente Macri, ya fuera del poder, también viajó a Córdoba en una aeronave de Baires Fly. Fue en 2019, para jugar al golf. Ese vuelo, según un testigo del viaje, fue apenas el primero de una larga serie de escapadas de lujo.

Renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción tras conocerse que defendía a uno de los acusados en la causa ANDIS

Cristina Fernández recurrió a Baires Fly en junio pasado para viajar a Corrientes y respaldar al candidato Martín Ascúa. Lo hizo en un Cessna 550 Citation II registrado a nombre de VOLAR S.A., cuya dirección fiscal es, curiosamente, una cafetería de Ushuaia. Fue su último desplazamiento antes de que la Corte ratificara la condena en la causa Vialidad y ordenara su arresto domiciliario.

En 2016, Alberto Rodríguez Saá también generó polémica al alquilar un avión privado para visitar a Milagro Sala en Jujuy. El gobernador pagó 30.000 dólares de entonces para viajar en un Learjet 60 negro perteneciente a la flota de Baires Fly. La estética del jet, dijeron en San Luis, fue casi tan comentada como la visita.

Rodríguez Saá suele elegir como piloto a Antonio Laje, quien trabajaría para la empresa de Mastropietro. Laje también es el favorito de Susana Giménez para sus vuelos a Uruguay, mientras que otros gobernadores piden expresamente evitarlo. Cuestión de preferencias.

Spagnuolo y Garbellini se negaron a declarar y se cuidan del efecto Calvete

Javier Milei contra “Chiqui” Tapia

Mientras todo esto sucede, el Gobierno de Javier Milei apunta sobre la figura de Chiqui Tapia. La Dirección General Impositiva presentó acusaciones por presunta evasión fiscal y maniobras de lavado de dinero que involucran a colaboradores directos del titular de la AFA y a la propia institución. Tal es la confrontación, que el presidente Milei decidió no participar del sorteo de los grupos para el Mundial 2026, una ausencia que contrasta con la presencia habitual de jefes de Estado en este tipo de ceremonias.

Chiqui Tapia en la previa del sorteo del Mundial 2026 | Instagram Chiqui Tapia

Al mismo tiempo, Tapia enfrenta un clima de disputa dentro del fútbol argentino. Uno de los enfrentamientos más visibles es con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien criticó públicamente la gestión de la AFA y calificó a la conducción de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino como una “dictadura” que distribuye “migajas” entre los clubes. La tensión escaló tras el rechazo de Estudiantes a realizar el pasillo a Rosario Central tras la final de la Copa de la Liga, un gesto que derivó en una sanción de seis meses contra Verón por parte del Tribunal de Disciplina.

Una encuesta revela el hartazgo de la gente con el Chiqui Tapia y los manejos de la AFA

En paralelo, la Justicia federal avanza sobre la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejos, un empresario vinculado al entorno de Tapia. La investigación comenzó después de detectar movimientos superiores a 818.000 millones de pesos que no coincidían con su actividad declarada. Los allanamientos incluyeron documentación relacionada con clubes como Banfield y San Lorenzo, que recibieron adelantos económicos gestionados desde la AFA.

La Coalición Cívica pidió allanar una mansión en Pilar atribuída a Chiqui Tapia

A esto se suma la denuncia que presentó la Coalición Cívica ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, en la que solicitó el allanamiento de una mansión de 105.000 metros cuadrados ubicada en Villa Rosa, Pilar. La propiedad, valuada en unos 10 millones de dólares y atribuida públicamente a Tapia y Toviggino, está registrada a nombre de una sociedad cuyos socios poseen un nivel patrimonial muy inferior al valor del establecimiento. La casa cuenta con un criadero de caballos y un helipuerto sin habilitación.

En medio de este escenario, Tapia publicó este jueves tras su aterrizaje en Washington una foto junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En su mensaje expresó la importancia del sorteo del Mundial 2026 para la Argentina y agradeció el recibimiento en Washington: “Viviendo la emoción de lo que será mañana una jornada muy especial para el mundo y, especialmente, para todo el pueblo argentino”.

Y agregó: “Muchas gracias, @gianni_infantino, por el cálido recibimiento, extensivo también a todos los presidentes presentes. Es un orgullo compartir este momento juntos”.

Piden allanar la mansión de Pilar atribuida al "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un detalle que, frente a las nuevas revelaciones, quedó reducido a una nota al pie, se llevará a cabo este viernes en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D.C., desde las 14:00 de Argentina.

La ceremonia contará con la obvia presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente estadounidense Donald Trump. Argentina integrará el Bombo 1 como vigente campeona del mundo y segunda en el ranking FIFA de noviembre de 2025.

Claudio "Chiqui" Tapia con el presidente de la FIFA Gianni Infantino | Instagram Chiqui Tapia

Los tres países anfitriones ya tienen lugar asegurado en la fase inicial: México en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D. El sorteo definirá la distribución de los 48 equipos en 12 grupos de cuatro, con la regla de evitar más de un seleccionado por confederación por grupo, salvo en el caso de UEFA, que podrá tener hasta dos.

El calendario completo del Mundial 2026 —con las sedes y los horarios de los partidos— se dará a conocer este sábado 6 de diciembre también a las 14:00 de Argentina.

