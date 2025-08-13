Leonardo Scatturice y Daniel Hadad: una relación estrecha, bajo la lupa

La periodista y abogada Natalia Volosin expuso en "Comunistas" documentos inéditos que evidencian un vínculo muy estrecho entre el empresario Leonardo Scatturice, lobista del Gobierno señalado como exespía de conexiones con servicios de Inteligencia paralelos, y Daniel Hadad, reconocido empresario mediático dueño de Infobae. Según la investigación, Scatturice es propietario de un avión privado que ingresó al país por el Aeroparque Jorge Newbery el pasado 26 de febrero, y cuyo equipaje no pasó por los controles de Aduana.

Volosin subrayó que el episodio tiene relevancia política: “Estamos en un año electoral, y sabemos que la SIDE utiliza fondos reservados que incluso durante el Gobierno de Javier Milei se han visto incrementados", mencionó. "Llama la atención la llegada de 10 valijas que puedan pasar sin control alguno. Scatturice tiene muchos negocios con el Estado", amplió.

Volosin vinculó el caso con Daniel Hadad, conectado con Scatturice por medio de operaciones inmobiliarias, sociedades offshore y lazos familiares. En 2017, Scatturice le compró a Hadad un departamento valuado en millones de dólares en el exclusivo complejo Continuum South Beach, en Miami, mediante una hipoteca financiada por el propio empresario de medios. “Había un vínculo personal reconocido por el entorno Hadad. La compañía que le compra el departamento constituye su domicilio allí antes de concretar la compra. Llama la atención que Hadad y su esposa siguieran declarando ese domicilio como propio hasta 2023, aun después de saldar la hipoteca”, señaló la investigadora.

Los documentos revelan que Scatturice también creó sociedades en Panamá con integrantes como Gonzalo Enrique Filgueira, exdirectivo de Infobae. Las operaciones inmobiliarias conjuntas se extendieron a través de sociedades en Florida con transacciones superiores a los US$ 10 millones, algunas a nombre de empleados del medio con ingresos incompatibles con esos activos.

Las imágenes que podrían comprobar el ingreso sin control al país de 10 valijas de un vuelo privado desde Miami

La investigación describe un patrón en el accionar de Scatturice: adquirir empresas tecnológicas con experiencia en licitaciones, aumentar su capital, desplazar a los socios originales y asegurarse contratos millonarios con el Estado, según se mencionó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30.

La trama combina negocios millonarios, sociedades en paraísos fiscales, vínculos con servicios de Inteligencia y posible corrupción estatal, en un entramado que avanza en sede judicial con el fin de determinar si existe la comisión de algún ilícito.

BR / FPT