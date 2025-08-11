Habla Scatturice: el empresario responde a la investigación sobre su relación con Daniel Hadad

Luego de la investigación publicada por PERFIL, en donde la abogada Natalia Volosin reveló detalles de los negocios de Leonardo Scatturice, -dueño del avión en el que llegó Laura Arrieta con 10 valijas que no fueron controladas por la aduana- vinculados al empresario Daniel Hadad, a contratos con el Estado Nacional argentino o incluso con empresarios mencionados en distintas causas de corrupción, el ex espía respondió a este medio sobre dicha información y Volosin analizó los argumentos que esgrimieron en el entorno del titular de Flybondi.

El vínculo entre Daniel Hadad y Leonardo Scatturice

En primer lugar, el empresario aseguró que "no hay vínculos secretos con Daniel Hadad porque todas las operaciones inmobiliarias a las que hace referencia la nota son públicas y fueron debidamente registradas ante las autoridades de los Estados Unidos. Uno de los departamentos está hipotecado, el otro ya fue pagado en su totalidad".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Scatturice y Hadad

"Scatturice constituye una empresa mediante la cual compra el departamento de Hadad. Lo primero que hay que considerar es que a pesar de que esa empresa se constituye antes de que Scatturice se compre o de que la empresa compre el departamento de Daniel Hadad, cuando constituye la empresa declara como domicilio el de Daniel Hadad, o sea, declara como domicilio de esa empresa, como domicilio de la sede social, el domicilio del departamento que todavía era de Hadad. Esto es un poco raro, ¿no?", precisó Volosin en su investigación.

Documentos revelan el vínculo oculto entre Leonardo Scatturice y Daniel Hadad: dos décadas de negocios y poder

Volosin señala que hay tres cuestiones que llaman la atención sobre el departamento: Scatturice declara ese domicilio como propio dos meses antes de comprarlo, Hadad (el comprador) le presta el dinero para la operación y Hadad y su esposa declaran como propio ese domicilio hasta seis años luego de venderlo.

"La compra de un bien no implica relación comercial alguna. De hecho, Scatturice adquirió departamentos a al menos otros 10 residentes estadounidenses. Scatturice no tiene sociedades radicadas en Delawere como sugiere la nota. Al ser un residente fiscal estadounidense, no tiene ningún beneficio de secreto fiscal de las empresas radicadas en ese estado. Por el contrario, debe declarar ante el IRS (Internal Revenue Service) todos los movimientos de sus compañías en cualquier lugar del mundo", agregaron desde el entorno de Scatturice.

La tapa de Noticias con Scatturice

Ante la respuesta del empresario tras la publicación de la nota, Volosin coincidió en que "es información pública" y que "nadie dice que sea una relación comercial (la de Hadad y Scatturice), es la compra de un bien que no es desmentida. Por otro lado, argumentó que no se menciona que Scatturice tenga sociedades en Delaware, pero sí que hay sociedades de allá vinculadas a esta trama.

Scatturice, el hombre tabú en los medios que el Gobierno busca blindar

Scatturice y los empresarios mencionados en causas de corrupción

En otro orden, la primera parte de esta investigación de Volosin contó que Scatturice tiene relaciones societarias con personas vinculadas a la causa conocida como "embajada paralela con Venezuela" y que próximamente las va a profundizar con documentación.

"Scatturice no tiene ningún vínculo con la investigación de la causa conocida como 'Aduana paralela', nunca fue siquiera mencionado en esa causa. Conoce a los empresarios mencionados en la nota, aunque hace años que no tiene contacto con ellos", advirtieron.

Asimismo, destacaron que Gabriel Znidarcic es presentado en el artículo como “empresario venezolano”, y que eso es "falso" ya que es estadounidense nacido en Argentina que hace más de 40 años reside en los Estados Unidos.

Por otro lado, insistieron en que "Scatturice no tiene ningún vínculo con la causa conocida como 'Mafia de los Contenedores', y tampoco aparece mencionado en la Justicia por esa causa. Las tres empresas a las que hace referencia la nota fueron creadas con una expectativa de negocios, pero, al no poder concretarse, se cerraron y nunca tuvieron actividad. Una se creó en diciembre de 2017 y se cerró en septiembre de 2018, nunca tuvo actividad. La segunda se creó en noviembre de 2016 y se cerró en marzo de 2017, nunca tuvo actividad. Y la tercera es de noviembre de 2016 y se cerró en febrero de 2017, también sin actividad".

Leonardo Scatturice: el incómodo lobbista de Milei

"De más está decir que se trata de una práctica habitual y completamente legal en el mundo de los negocios en Estados Unidos. Y también va de suyo que no se puede cometer actos ilegales con empresas que nunca estuvieron activas", concluyeron sobre este tema.

Ante esto, Volosin aclaró que, efectivamente, no se menciona en su investigación a Scatturice dentro de los expedientes de esas causas, sino que sus sociedades tienen relación con empresarios que sí están en el caso. "Estos vínculos se van a ir desarrollando en los próximos videos que vamos a publicar".

Las empresas homónimas de Scatturice y el contrato con la Cámara de Diputados

Otro de los puntos que reveló la investigación es sobre un patrón: adquirir empresas tecnológicas con experiencia previa en licitaciones, aumentar su capital, desplazar a los socios originales y asegurar contratos con el Estado. La cobertura favorable de Infobae a las firmas y sus directivos reforzaba esa estrategia.

Ante esto, desde el entorno de Scatturice dijeron a PERFIL que "no existe tal patrón ya que la única empresa tecnológica comprada por Scatturice es SYSTEMNET a través de la estadounidense OCP TECH que tiene filiales en 20 países de la región. Nuevamente se trata de operaciones completamente legales y habituales. Las empresas se compran y se venden todo el tiempo".

El ex espía Scatturice compró FlyBondi

Y añadieron que la nota publicada por este medio sostiene que "el mismo método se usó con el negocio de las sesiones virtuales de la Cámara de Diputados durante la pandemia, adjudicado a SYSTEMNET y Andrómeda Group Latam. Presentada como una empresa de prestigio, Andrómeda era en realidad la continuadora de C3 Consulting en Panamá” y que todo eso es "falso", ya que "Scatturice no tiene relación con Andrómeda Group Latam. Esa compañía nada tiene que ver con una empresa de nombre Andrómeda radicada en Panamá y propiedad de Scatturice, se trata de empresas distintas sin vínculos entre sí. Toda esta información es pública, surge de los registros fiscales y de empresas de los Estados Unidos, nada más lejos de movimientos secretos. Perfil podría haber obtenido esa información con sólo consultar a las personas mencionadas en el artículo".

Sin embargo, Volosin respondió a esto que hay dos empresas con el nombre Andrómeda efectivamente, una en Estados Unidos y otra en Panamá, y que Scatturice está vinculado a las dos. En una como director, pero en la otra a través de esas dos sociedades en las que tiene relación indirecta con Andrómeda de Estados Unidos. "“Lo vamos a ir desarrollando en profundidad en los próximos videos y, como siempre, mostrando y poniendo a disposición de la ciudadanía toda la documentación”, detalló la letrada.

Más allá de eso, Volosin detectó una irregular reacción en la respuesta del entorno del empresario: "Ellos dicen que la Andrómeda que hace el contrato con la Cámara de Diputados es otra. ¿Y cómo saben con quién hizo el contrato la Cámara de Diputados? Si ellos no tienen nada que ver con ese contrato, podrían simplemente decir 'no tenemos nada que ver', no que lo hizo otra empresa que se llama Andrómeda. Y, además, igual Scatturice está vinculado con esas dos empresas a esa Andrómeda. Una es OCP Digital Tech Partners LLC y la otra es Optimum Capital Partners Inc".

JD / cp