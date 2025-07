Natalia Volosin reveló datos poco conocidos sobre el escándalo de las valijas que complican a Leonardo Scatturice

La abogada y periodista Natalia Volosin reveló este miércoles datos poco conocidos que hasta el momento no habían trascendido sobre el escándalo de las 10 valijas que ingresaron al país el pasado 26 de febrero sin ningún tipo de control en la Aduana, en los cuales se resalta el papel de Leonardo Scatturice, propietario de la aeronave.

"Un día antes de que el avión llegara a la Argentina, Leonardo Scatturice, dueño de la aeronave y jefe y socio de la única pasajera, Laura Belén Arrieta, hizo una operación en Miami por casi 6 millones de dólares", resumió en un video publicado en su cuenta de X y luego procedió brindar los detalles de la operación que el dueño de la aeronave realizó en 2022 junto a su esposa.

"El 29 de junio de 2022, Leonardo Scatturice y su esposa, al menos en los papeles, Diana Marquardt, compraron dos lofts unidos en South Beach en Miami por $6.720.000 dólares, este es el valor que declaró el broker de la operación Marco Tiné, un venezolano que hasta ese momento trabajaba en distintas empresas inmobiliarias y que a partir de ese momento, tres días después de que se formalizó esta operación creó su propia empresa, hoy una de las más grandes para venta de inmuebles de lujo en Miami, Casa Collection", reveló.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Acompañando su explicación con capturas que respaldan sus declaraciones, la periodista agregó: "¿A quién le compraron Scatturice y su esposa ese inmueble en 2022? Al hermano mellizo del broker inmobiliario, Aurelio Tiné, también venezolano y casado con un ex manager de Goldman Sachs. Y no lo pagaron".

"Dirás, 'pidieron un préstamo en un banco a tasa de mercado'. No, tampoco. La plata para ese inmueble de casi 7 millones de dólares se la prestaron a Scatturice y su esposa, los propios vendedores. Les prestaron $6.048.000, se firmó una promesa de pago y se hizo una hipoteca sobre esos lofts a pagar a 30 meses, es decir, eso vencía a fines de 2024", profundizó sobre la polémica operación que involucra al propietario de la aeronave.

Escándalo de las valijas: los detalles que brindó Javier Milei y las contradicciones de Manuel Adorni y Juan Pazo

Volosin también detalló que "ya vencido el préstamo y la hipoteca, el 25 de febrero, un día antes de que llegara a la Argentina el avión de Scatturice con Arrieta y las valijas que nadie controló, Scatturice y su esposa vuelven a firmar una nueva promesa de pago y vuelven a constituir una hipoteca sobre los mismos lofts y casi por el mismo monto".

"Ya no eran $6.048.000, sino $5.909.864, como si en los dos años y medio que duraba ese contrato y ese préstamo no hubieran pagado nada", explicó y añadió: "Y en esta nueva promesa de pago, y en esta nueva hipoteca, se estableció además un interés de 12%, cuando en realidad el interés por mora, si no se cumplía en el original, era el 18%".

Sobre la nueva información del caso, analizó: "¿Todo muy conveniente, no? los vendedores parecía que en vez de estar haciendo un negocio estaban haciendo beneficencia. Además, un poco extraño, porque ellos no se fueron a la calle, se compraron una casa. Viven en un lugar que está valuado por el mercado casualmente en $6.700.000".

"¿Con qué lo compraron? ¿O será que en realidad ya se les había pagado y esta especie de préstamo no era otra cosa que un dibujo, muy habitual por cierto, en las típicas operaciones de lavado de activos?", concluyó la periodista sembrando nuevos interrogantes al escándalo.

Milei sobre el escándalo de las valijas: “Desenmascarando mentirosos”

El propio presidente Javier Milei se involucró recientemente en la polémica, respaldando la narrativa oficial inicial. Tras la difusión de las imágenes que confirmaban las irregularidades, el mandatario compartió en sus redes sociales una entrevista al titular de ARCA, Juan Pazo, con la frase “desenmascarando mentirosos”.

"No son 10 valijas, son 10 bultos, donde dos correspondían a la chica, dos a la tripulación, dos valijas de otra persona y había cuatro bolsas de compras", amplió este miércoles.

En la entrevista, Pazo defendió el accionar de la Aduana, pero sus dichos marcaron un giro radical respecto a la postura inicial del Gobierno. Lejos de mantener la negación de Adorni, Pazo admitió que no se escanea el 100% de las valijas y que los controles son “una facultad selectiva del personal aduanero”.

Además, justificó la falta de inspección bajo el argumento que el vuelo provenía de Estados Unidos, donde supuestamente “se cumplen todos los procedimientos de seguridad”.

AS.

LT.