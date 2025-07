"Si me rechazan el veto lo voy a judicializar": las 10 frases más contundentes de Javier Milei

Este miércoles 9 de julio, Día de la Independencia, tras suspender a último momento su participación en la vigilia que se desarrolló en la provincia de Tucumán, el presidente Javier Milei brindó una entrevista radial donde tocó varios temas polémicos, como el de la criptomoneda $LIBRA y el escándalo de las valijas, y también aseguró que si rechazan sus vetos irá a la Justicia.

Entre varias declaraciones, el mandatario desafió al Congreso y advirtió que utilizará todos los medios disponibles para frenar todo tipo de iniciativa que se oponga a su política de déficit cero en las cuentas públicas. Además, anticipó que luego de las elecciones revertirá todas las leyes que la oposición logre aprobar hasta fin de año.

"Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar"

Enfocado en la posibilidad de que la oposición logre aprobar leyes de su interés y que se le rechace el veto, uno de los escenarios que más preocupa al oficialismo, el mandatario le restó importancia y advirtió: "Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero".

"Lo que sí va a generar es que transitoriamente te va a subir el riesgo país, te va a mover un poquito el tipo de cambio y entonces la economía se va a expandir a un ritmo menor y la inflación va a bajar a un ritmo menor", anticipó en diálogo con El Observador 107.9 y sostuvo que "si querían hacer una maldad llegaron tarde".

En este contexto, también advirtió que "los proyectos que están enviando están violando la restricción financiera" y sumó: "Difícilmente si esto llegase a una instancia judicial los jueces fallarían a favor de este dislate populista".

"Jodan todo lo que quieran: los espero el 11 de diciembre"

"Jodan todo lo que quieran: los espero el 11 de diciembre", lanzó luego el presidente libertario, desarrollando cómo podría continuar la pelea judicial de cara a fin de año, y amplió: "Aún en el peor de los mundos el efecto es transitorio y el 11 de diciembre lo revierto. Por lo menos vamos a sacar 40 puntos (en las elecciones nacionales), y el peronismo estará diez puntos abajo".

En uno de sus tantos exabruptos, Milei agregó: "Supongamos que se da lo que quiere toda la constelación de la manga de hijos de put* y sale todo así, a pedir de los hijos de put* que quieren romper el país sin importarle nada. Aún en ese caso, es paradigmático, lo que vas a tener es una expansión del gasto, de la cantidad de dinero y ese contexto te van a meter un shock de demanda. Me van a generar previo a las elecciones un efecto plan platita".



"Esperemos que (Villarruel) defienda los porotos como corresponde"

En otro momento de la entrevista, al ser consultado sobre el rol que cumplirá la vicepresidenta Victoria Villarruel de cara a la sesión convocada para este jueves, el presidente no se mostró seguro sobre su posición y dudó de cómo podría actuar su compañera de gobierno.

"Esperemos que defienda los porotos como corresponde. Los pingos se ven en la cancha", manifestó de cara a la sesión que fue pedida por la oposición, sin convocatoria formal de la vicepresidenta, para tratar los proyectos previsionales, la emergencia en discapacidad e iniciativas de los gobernadores.

"(En $LIBRA) no hay corrupción porque en el medio no hay fondos públicos"

Por otra parte, el Jefe de Estado habló sobre la situación actual del caso $LIBRA, la polémica criptomoneda promocionada por él que provocó pérdidas millonarias en sus usuarios, y aseguró que no hubo corrupción ya que no se involucraron fondos públicos.

"Es obvio que no hay corrupción porque en el medio no hay fondos públicos", remarcó y añadió: "La Oficina Anticorrupción probó que soy inocente. Nosotros creamos una unidad transitoria de investigación para que recopile la información, que pusimos a disposición de la Justicia. No tenemos ningún problema en hacer este tipo de cosas".

"No soy amigo de Laura Arrieta y de Scatturice solo sé el nombre"

En otro momento de la conversación, el mandatario buscó desligarse del escándalo por las 10 valijas que pasaron sin control por Aeroparque y aseguró que no es amigo de Laura Arrieta, a pesar de tener una foto juntos, y que al dueño de la aeronave, Leonardo Scatturice, solo lo conoce de nombre.

"El hecho de que yo tenga una foto con una persona (Laura Belén Arrieta) no me hace amigo. Pero después que la política te quiera hacer amigo es otra cosa", aclaró y sobre Scatturice añadió: "Solo conozco el nombre, porque si pasa por acá no sé quién es. Serían más honestos intelectualmente si mostraran la foto completa".

"Es un año electoral y cada uno está jugando su propio partido"

Tras la suspensión a último momento de su participación en la vigilia que se desarrolló en la provincia de Tucumán, no tardaron en surgir los rumores que decían que esta baja se produjo dado el faltazo masivo de gobernadores a la convocatoria, aunque Milei salió a desmentirlos.

"La lectura política que hagan me tiene absolutamente sin cuidado. Es un año electoral y cada uno está jugando su propio partido y estas cosas pueden pasar", aclaró e intentó despejar sobre las especulaciones por la suspensión de la convocatoria.

"A las provincias no les están faltando recursos"

El mandatario también se pronunció sobre los reclamos de los gobernadores por la coparticipación, junto a la solicitud de mayor cantidad de fondos para las provincias, y señaló: "La recaudación les viene creciendo entre el 7% y 8% en términos reales. Están recibiendo un montón de recursos y partieron de una situación de equilibrio. No es que les están faltando recursos. No corresponde".

El comentario surge luego de que los gobernadores decidieron enviar directamente al Congreso dos proyectos para discutir el pedido de aumento de dinero que reciben las provincias en concepto de coparticipación federal.

"Los gobernadores quieren destruir al gobierno nacional"

"Quieren destruir al gobierno nacional", aseguró el Jefe de Estado, continuando sus quejas sobre el pedido de los gobernadores, y desarrolló: "En el fondo, lo que prueba lo que nosotros estamos haciendo es que lo que se hizo en la economía argentina durante los últimos 100 años, está mal, que todo eso era malísimo para los argentinos de bien pero era un negocio para el Partido del Estado, independientemente del color político que tenga".

Milei afirmó que "las aberraciones que están tratando de hacer son 2,5 puntos del PBI" y reprochó que a los gobernadores "no les importa si los argentinos van a estar mejor o peor" y disparó: "A ellos les importa el poder y la de ellos. Y este modelo prueba que ellos son parte del problema, no de la solución".

"La economía seguirá como hasta ahora, expandiéndose"

Retomando el tema de las iniciativas que busca aprobar la oposición en la Cámara Alta, el presidente aseguró que estas solo tendrán un "impacto transitorio" y remarcó: "La economía seguirá como hasta ahora, expandiéndose".

"Después de que los aplastemos en las elecciones yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden a la brevedad", agregó y sostuvo que, según sus proyecciones, La Libertad Avanza (LLA) sacará por lo menos 40 puntos en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

"La recomendación era que no se viajara porque era un verdadero peligro"

El mandatario también justificó la suspensión del viaje a Tucumán por el Día de la Independencia y argumentó: "Nuestro plan era hacer la ceremonia en la Casa Histórica de Tucumán, y ese plan se mantuvo hasta cerca de las 4 o 5 de la tarde. Estando en Olivos no se veía nada, era como estar dentro de una nube. Olivos queda muy cerca de Aeroparque, por lo tanto la situación era muy compleja".

El presidente sostuvo que "había muchísimos vuelos cancelados" y que "la recomendación era que no se viajara porque era un verdadero peligro". "No estaban aseguradas las condiciones para volver, porque hacíamos la ceremonia y automáticamente volvimos, estaba mucho más complejo el regreso", agregó.

