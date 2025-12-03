Una encuesta revela el hartazgo de la gente con el Chiqui Tapia y los manejos de la AFA

La gestión de Carlos "Chiqui" Tapia al frente de la AFA, los escándalos financieros que comenzaron a ventilarse a partir del caso Ariel Vallejo y los errores arbitrables son algunas de las preguntas que CB Consultora realizó a 1115 personas entre el 1 y 2 diciembre para palpar el humor social en torno al fútbol argentino. Y los resultados son contundentes.

Los manejos arbitrarios introduciendo cambios en los torneos mientras se están disputando; decretar ascensos masivos en el 2019, borrar de un plumazo el torneo de 2020 que fue suspendido durante la pandemia y quitarle 41 puntos a Atlanta y San Martín de Tucumán que marchaban punteros y obligarlos a jugar un torneo nuevo arrancando de cero puntos cuando faltaban nueve fechas para que finalizara. Premiar a Rosario Central con una copa por haber sido el equipo que más puntos logró en la tabla anual, fuera de reglamento y sin una votación acordada, aon solo algunas de las tantas desprolijidades y que llevan adelante la dupla Tapia-Toviggino.

Y si bien los logros obtenidos por la Selección Nacional a nivel futbolístico son incuestionables, el manejo del fútbol local deja mucho que desear. Y los números son contundentes: el 65,8 por ciento evalúa como mal o muy mal la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la AFA.

El 50 por ciento considera que el aspecto más grave de la actual crisis de Tapia en la AFA son las denuncian financieras. Pero el fútbol también se mete porque el 20 por ciento cuestiona la actuación de los árbitros y el 56 % considera que los errores son "intencionales".

En el marco de una disputa política donde la privatización del fútbol está en la mesa de la discusión con el Gobierno empujando las Sociedades Anónimas Deportivas, el 61,4 por ciento cree que las denuncias de corrupción son reales y solo un 12,1 considera que se trata de un ataque sin fundamento real. Aquí la influencia de los medios hegemónicos y los "voceros" del Gobierno que ofician de periodistas, hacen su trabajo instalando la corrupción como eje central del relato.

Para el 54,9 por ciento de los consultados, Lionel Messi y los referentes de la Selección Nacional de Fútbol no deberían expresarse sobre el tema y el 54,4 considera que Tapia le resta a la Selección en la antesala del próximo mundial.

Tapia ha sabido construir poder, algo que heredó de Julio Grondona (dueño de la frase que lucía en su anillo "Todo Pasa").

Como se eligen autoridades en AFA

La Asamblea está conformada por 46 asambleístas, de los cuales 22 corresponden a la Primera División del fútbol argentino y son basándonos en el ranking de los equipos mejor posicionados en la tabla general.



La trama compleja del AFAGate analizada por el Inspector General de Justicia

Por otra parte, el resto de la lista está compuesta por seis clubes de la Primera Nacional, cinco de la Primera B, tres de la Primera C, dos del Federal A, cinco de las ligas del interior afiliadas al Consejo Federal y tres por los grupos de interés (Círculo de Directivos, ex directivos, exjugadores, ex árbitros y ex directores técnicos, Lorianne Asociación Femenina del Fútbol Argentino y Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa).

Son los que eligieron a Tapia como presidente de la casa madre del fútbol argentino hasta 2028. En la encuesta realizada por CB Consultora, el 43,1 por ciento afirma que deberían votar todos los presidentes de los clubes.

Sin embargo, la pregunta es algo ambigua porque la elección de los asambleístas está contemplada en el estatuto de la AFA. Los clubes de Primera Los clubes de Primera designan directamente a su asambleísta. Las categorías del Ascenso hacen una votación interna entre sus clubes. El Consejo Federal también hace su proceso interno para seleccionar representantes de las ligas del interior. Algunos señalan que esa votación interna de los clubes del ascenso es una formalidad porque la lista "se arma" desde la AFA.



Una vez que cada sector define sus representantes, la AFA los incorpora formalmente a la Asamblea. El presidente se elige por votación de estos 46 asambleístas. Pero hace años que en la AFA no hay competencia interna. Salvo el bochornoso empate 38 a 38 del 3 diciembre de 2015.



Ariel Vallejo entregó su celular y clave a la Justicia: la financiera vinculada al “Chiqui” Tapia bajo la lupa por $818.000 millones

En una votación para elegir al nuevo presidente, con 75 asambleístas presentes, la elección entre Luis Segura y Marcelo Tinelli terminó empatada en 38. Nunca se pudo determinar de dónde salió ese voto de más y el escándalo tuvo repercusión internacional.

A raíz de este papelón, una comisión normalizadora presidida por Armando Pérez se hizo cargo de la AFA. En esa transición se inició el camino ascendente de Claudio Tapia, presidente de Barracas Central y por entonces yerno del sindicalista Hugo Moyano.

Hoy los errores no forzados de Tapia y Toviggino le abren la puerta a la intervención (un deseo largamente buscado por Javier Milei a quien le aconsejan no avanzar en vísperas del Mundial 2026 y por la reacción que podría tener la FIFA) y que se avance con el proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas.

Una idea que conduce a la privatización de un fútbol local desorganizado, pero que sigue cumpliendo una función social a través de los clubes que son instituciones sin fines de lucro y que son un colchón de contención hacia las capas más vulnerables que ninguna sociedad privada estaría dispuesta a realizar porque detrás no hay ningún negocio rentable.