La Justicia investiga la compra de una mansión de lujo en Pilar que vecinos y Tévez vinculan con el tesorero de la AFA

La calma exclusiva del barrio Villa Rosa, en Pilar, se vio interrumpida por una denuncia judicial que apunta al corazón de las finanzas del fútbol argentino. La Coalición Cívica presentó un escrito ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) solicitando que se investigue la compra de una lujosa mansión que, según testimonios de vecinos y declaraciones públicas de figuras como Carlos Tévez, estaría vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia.

La sospecha de la denuncia, impulsada por Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, radica en la titularidad formal de la propiedad. Los papeles indican que los dueños son Ana Lucía Conte, una jubilada, y su hijo Luciano Nicolás Pantano, un monotributista. Ambos son accionistas de "Real Central SRL", una distribuidora de bebidas con un capital social de poco menos de 58 millones de pesos, un monto que según los denunciantes no se condice con la capacidad económica necesaria para adquirir y mantener un predio de cinco hectáreas, que incluye lujos como un helipuerto, un establecimiento destinado a la cría, reproducción y tenencia de caballos y una colección de autos antiguos.

El testimonio clave que refuerza las sospechas provino de un vecino ilustre del barrio: Daniel Angelici. El expresidente de Boca Juniors confirmó a La Nación la vinculación del tesorero de la AFA con el inmueble: "Soy vecino de Toviggino", afirmó sin rodeos. Angelici detalló que el predio pertenecía originalmente a Federico Tomasevich y que, tras ofrecérselo a él y a Carlos Tévez, finalmente terminó en manos de la sociedad ligada al entorno de Toviggino.

La conexión con Tévez no es casual. En marzo de 2023, el entonces DT de Independiente publicó un tuit explosivo tras un polémico arbitraje, donde apuntó directamente contra el tesorero de la AFA: "Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterras los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Babá". Este mensaje fue incluido por la Coalición Cívica como parte de la evidencia en su presentación judicial que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.

Desde el entorno de Toviggino niegan que él sea el comprador real, argumentando que viaja todos los fines de semana a Santiago del Estero, su lugar de residencia. Sin embargo, la figura de Luciano Pantano, el dueño en los papeles, tiene lazos estrechos con el mundo del fútbol: fue secretario general del club Almirante Brown y tiene voz y voto en las asambleas de la AFA representando al Futsal y Fútbol Playa. Además, su apellido resuena en la entidad por su padre, José Pantano, quien fue jefe de Seguridad durante la presidencia de Julio Grondona.

Lujos, obras enormes y una sociedad fallida

La propiedad en cuestión no pasa desapercibida en Villa Rosa. Ubicada sobre la calle Misiones, cuenta con un cerco de acero y cemento que resguarda las cinco hectáreas del predio. Los vecinos notaron movimientos inusuales desde junio de 2023, con la contratación masiva de trabajadores para realizar obras de pintura, albañilería y techado que se sospechaban "gigantes".

La trama financiera es aún más compleja. Daniel Angelici reveló que existió un intento de negocio conjunto con Toviggino y Pantano a través de la firma "Mendoza Wines SA". La idea original era comercializar vinos con la marca Maradona, un proyecto que se frustró por problemas con la sucesión del astro.

Según el expresidente de Boca, Lucas Juan Labbad (un contador de su confianza) figura como director suplente en esa sociedad, aunque aclaró que la empresa "no tiene ni una cuenta corriente" y nunca tuvo actividad real. "Quise hacer algo conjunto con Toviggino. Pero después todo quedó en la nada", explicó Angelici.

