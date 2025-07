El regreso del público visitante a los estadios del fútbol argentino -una medida esperada durante años por buena parte de la hinchada- terminó convirtiéndose en el punto de partida de un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Lo que parecía un simple anuncio deportivo derivó en un choque de declaraciones con alto voltaje político, protagonizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Todo comenzó cuando Francos puso en duda las intenciones del anuncio hecho por la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia. "Parece que juegan un rol político", lanzó el ministro al ser consultado por la medida, y agregó que el regreso de los visitantes “es una ventana que se abre, pero que tiene un límite”.

Desde Viamonte, las declaraciones de Francos no cayeron bien. Fue Pablo Toviggino quien recogió el guante y respondió con dureza desde su cuenta de X (ex Twitter). “Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos”, escribió, y lanzó una advertencia política: “Si el Comandante (por Tapia) y yo jugáramos un rol político, el Justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos”.

También defendió la gestión deportiva de la AFA al destacar los títulos obtenidos en los últimos años. “Ese fútbol argentino que llevamos en nuestros hombros logró en este breve lapso una Finalissima, dos Copas América y una Copa del Mundo”, apuntó Toviggino.

El picante cruce entre AFA y Francos por el regreso de los visitantes: "Ocupate de los gobernadores, que del fútbol nos ocupamos nosotros"

Finalmente, cerró con una frase cargada de sarcasmo político: “Ocúpate de los gobernadores, que me parece que te borraron de su agenda, y dejá que del fútbol argentino nos ocupamos nosotros”.

El contraataque de Francos: “Me fijaría si tiene los dedos verdes”

La respuesta no tardó. En una entrevista televisiva con LN+, Francos eligió replicar con ironía. “Este personaje… me dijo que tenía los dientes amarillos… en todo caso, me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca…”, dijo, en alusión directa a Toviggino.

Luego aclaró que no buscaba ofender, sino que simplemente estaba “expresando desconocimiento sobre ciertas personas”, al tiempo que volvió a criticar la utilización política del anuncio: “La autorización de hinchas visitantes es una utilización política de la AFA”, insistió.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Nación

El funcionario también relativizó los méritos dirigenciales en los logros deportivos: “No sé qué hizo Toviggino para adjudicarse la Copa del Mundo. Esa copa la ganaron Messi y los jugadores que formaron parte de ese equipo extraordinario”. Y en un paralelismo inesperado, Francos cerró: “(Lionel) Scaloni armó un gran equipo, como el presidente (Javier) Milei armó un gran equipo de gobierno para el país”.

Una tensión que va más allá del fútbol

Aunque el foco del conflicto fue el regreso del público visitante, el trasfondo del cruce entre Francos y Toviggino es mucho más profundo: se trata de una disputa de poder simbólica entre el Gobierno libertario y el ecosistema del fútbol argentino, históricamente vinculado al peronismo.

La AFA, con su extendido entramado territorial, clubes en todo el país y fuerte presencia en sectores populares, sigue siendo un actor de peso en la vida pública argentina. En ese sentido, desde la Casa Rosada observan con recelo cualquier movimiento que huela a alineamiento político con la oposición, sobre todo en un contexto donde el oficialismo intenta imponer agenda en todos los terrenos.

La presencia de público visitante en las canchas no es un dato menor: significa el retorno de las tribunas como caja de resonancia política, social y cultural. En esas tribunas se agitan banderas, se corean reclamos y se construyen climas que muchas veces trascienden lo deportivo. Por eso, detrás del anuncio y las declaraciones cruzadas, también se juega quién capitaliza políticamente uno de los símbolos más potentes de la identidad nacional: el fútbol.

