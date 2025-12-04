Piden allanar la mansión de Pilar atribuida al "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino

El presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, también de la CC, solicitaron a la Justicia que se allane la impactante mansión de Villa Rosa, que atribuyen a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Justificaron el pedido como una necesidad ante la posible destrucción de pruebas que confirmarían delitos fiscales: "Lo están vaciando". También denunciaron que el helipuerto de la propiedad funciona sin habilitación de la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El inmueble, una casa quinta construida sobre un terreno de 105.384,80 metros cuadrados en la localidad de Villa Rosa, Pilar, fue comprado por la empresa Real Central SRL. Como sus titulares figuran Luciano Pantano, inscripto como monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada Ante testimonios de los vecinos que aseguraban que se ve asiduamente en el lugar a Claudio "Chiqui" Tapia, a principios de esta semana, Yofe y Del Gaiso, junto a la dirigente Elisa Carrió, pidieron la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dependiente del Mnisterio Público Fiscal, para establecer si Pantano y Conte actúan como testaferros.

Quién es Pablo Toviggino, el polémico cajero de "Chiqui" Tapia en la AFA

Según el escrito presentado ante la Justicia, en la quinta "hay autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, e instalaciones deportivas múltiples”. Por eso, solicitaron una inspección ocular urgente para evitar la destrucción de pruebas de delitos fiscales.

Los helicópteros suben y bajan de la quinta, pero el helipuerto no figura en los registros oficiales

En las redes sociales circulan videos grabados por los vecinos de la quinta en los que se ve un helicóptero aterrizando en la propiedad. "Ahí llega el Chiqui Tapia a su casita de fin de semana en helicóptero", se escucha en uno de ellos, difundido por el periodista Tomás Díaz Cueto en su cuenta de Instagram.

Los dirigentes de la Coalición Cívica denuncian que ese helipuerto opera sin habilitación oficial de la Autoridad Nacional de Aviación Civil.

