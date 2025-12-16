Horacio Rosatti insistió con llevar a con el número de jueces de la Corte

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, afirmó este lunes por la noche que el máximo tribunal debería estar integrado, idealmente, por cinco jueces y advirtió que su conformación actual se encuentra “al límite”.

Rosatti sostuvo además que, con “buenos candidatos”, no debería resultar difícil completar la integración del cuerpo. Aclaró que se trata de una opinión personal y no de una posición institucional del tribunal.

“Cinco es el número ideal para mí, que es el número histórico de la Corte”, señaló el magistrado, quien integra el máximo tribunal desde 2016.

Al fundamentar su postura, explicó que una Corte de cinco miembros permite un funcionamiento más dinámico. “Si usted hace una Corte de cinco, la mayoría es tres y todos intervienen. Aunque los tres primeros estén de acuerdo, si el cuarto está en desacuerdo vuelve el expediente, porque alguno de los tres puede cambiar su criterio”, indicó.

En ese sentido, agregó que una integración mayor podría dilatar los tiempos de resolución. “La ‘vuelta’ sería más larga, es como un planeta que gira una órbita más extensa”, graficó Rosatti.

