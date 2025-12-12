Un próximo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de los amplios aranceles que el presidente Donald Trump implementó en abril —enviando brevemente a los mercados globales a una vorágine— podría ser la próxima prueba para unas acciones que han estado volando alto.

El índice S&P 500 ha repuntado 39% desde los mínimos alcanzados ese mes. Cerró en un máximo histórico el jueves, en parte porque los aranceles se han estabilizado por debajo de las amenazas más elevadas de Trump, mientras que el impulso también proviene del auge de la inversión en inteligencia artificial y de una economía estadounidense que ha seguido expandiéndose lo suficientemente rápido como para generar ganancias corporativas récord.

Si la corte determina que Trump excedió su autoridad con los aranceles generalizados a países de todo el mundo, aún habrá una incertidumbre significativa. La Casa Blanca podría usar otras leyes para restablecer nuevos gravámenes, por ejemplo. Los operadores de bonos podrían impulsar los rendimientos al alza por preocupaciones sobre el déficit, y ese temor podría extenderse al mercado de renta variable.

Un fallo este año es cada vez menos probable. La corte celebró su última sesión pública programada del año el miércoles y no está previsto que vuelva a reunirse hasta el 9 de enero. Su práctica habitual es emitir decisiones en los casos debatidos desde el estrado, generalmente un día o más después de anunciar públicamente que se emitirán opiniones.

Pero cuando llegue la decisión, los participantes del mercado dicen que la reacción inicial probablemente sería positiva para las acciones si la corte anula los aranceles. Un fallo que los mantenga tendría el efecto contrario.

Hay varias razones para esto. Eliminar los aranceles suprimiría un impuesto que muchas empresas no han traspasado completamente a los consumidores, resultando en presión sobre el resultado neto. Los reembolsos sobre lo que ya han pagado podrían significar un ingreso extraordinario. Y el gasto del consumidor podría fortalecerse también, dado que los demócratas en el Congreso estiman que los aranceles han costado a la familia estadounidense promedio cerca de US$1.200 en los últimos 10 meses.

En general, un fallo contra los aranceles aumentaría las ganancias antes de intereses e impuestos de las empresas del índice S&P 500 en 2,4% en 2026 respecto de los niveles del año actual, estimó en octubre Ohsung Kwon, estratega jefe de renta variable de Wells Fargo & Co.

“Eso es bueno para el mercado en general, porque ven los aranceles como un impuesto”, dijo James St. Aubin, director de inversiones de Ocean Park Asset Management. “Esto será un catalizador para un pequeño repunte”.

Algunas empresas —y sus acciones— se beneficiarán más que otras. Los aranceles han sido particularmente dolorosos para aquellas muy dependientes de bienes importados, como compañías de indumentaria y fabricantes de juguetes. Las firmas financieras, por su parte, podrían verse favorecidas por un consumidor más confiado o con mayor liquidez.

“Por otro lado”, dijo Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital, “materiales, commodities y productores domésticos que se beneficiaron del proteccionismo podrían quedarse rezagados”.

Aquí un vistazo a algunos de los sectores y empresas con más en juego cuando llegue la decisión:

Consumo

Las empresas de indumentaria y juguetes, ambas altamente dependientes de importaciones desde China y otros países asiáticos, blanco de los aranceles más altos, son vistas como claras ganadoras, según BI. Nike Inc. y Mattel Inc. se perfilan entre los nombres destacados.

Otros incluyen Deckers Outdoor Corp., Under Armour Inc., Crocs Inc. y American Eagle Outfitters Inc., todas las cuales han lidiado con la incertidumbre relacionada con los aranceles. Las acciones de mobiliario del hogar también han sido volátiles, incluidas Wayfair Inc., Williams-Sonoma Inc. y RH.

Eric Wold, de Texas Capital, destacó algunos posibles ganadores entre las empresas de ocio que sigue: el fabricante de botes Brunswick Corp., el fabricante de juguetes Funko Inc. y Topgolf Callaway Brands Corp.

Industrial

Los gigantes de la manufactura industrial Caterpillar Inc. y Deere & Co. están entre las firmas que más se beneficiarían de los reembolsos de aranceles, según Kwon de Wells Fargo. Stanley Black & Decker Inc., Fortive Corp. y Lennox International Inc. también figuran en la lista.

Las acciones de los fabricantes de autos General Motors Co. y Ford Motor Co. avanzaron durante la audiencia en la Corte Suprema el mes pasado, cuando el escepticismo de los jueces sobre los argumentos de la administración aumentó la especulación de que los aranceles serían anulados. Aunque el caso no afecta al arancel específico para las automotrices, estas empresas se beneficiarán de un consumidor más fuerte.

Hedgeye también ve implicancias positivas para las acciones de transporte, anticipando un impulso si los aranceles se derogan y los importadores se apresuran a comprar inventarios antes de que se impongan nuevos. Eso podría beneficiar a United Parcel Service Inc., FedEx Corp. y empresas de transporte por camión.

Financiero

Grandes bancos como JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. enfrentaron volatilidad previamente este año, junto con gigantes de capital privado como Blackstone Inc., en medio de preocupaciones de que la guerra comercial de Trump ralentizaría la actividad económica. Las empresas de tecnología financiera como Affirm Holdings Inc. y Block Inc. son propensas a fuertes oscilaciones, al igual que las acciones vinculadas a criptomonedas.

Una menor carga arancelaria podría aliviar la presión sobre los consumidores de Estados Unidos y respaldar a la economía en general. Si las expectativas de inflación bajan, también respaldará el argumento a favor de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, dijo Owen Lau, analista de Clear Street.

Tasas más bajas fomentan “crecimiento del crédito, refinanciación, mercados accionarios más fuertes e incluso mayor gasto del consumidor”, dijo Lau, “lo que beneficiará fundamentalmente a las acciones del sector financiero en general”.