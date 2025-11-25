Caen las acciones estadounidenses en Wall Street

Las acciones estadounidenses caían, con los valores tecnológicos golpeados por la posibilidad de una reconfiguración del mercado a medida que se intensifica la rivalidad en chips de inteligencia artificial entre Nvidia Corp. y Alphabet Inc.

El S&P 500 retrocedía levemente tras iniciar la sesión sin grandes cambios, mientras los operadores asimilaban los datos económicos retrasados. El Nasdaq 100 llegó a caer hasta 1,3% el martes, después de haber subido con fuerza la jornada anterior impulsado por el optimismo de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés el próximo mes.

Las acciones de Alphabet subieron más de 1%, acercando a la gigante de las búsquedas a una valoración de US$4 billones, luego de que The Information informara que Meta Platforms Inc. está en conversaciones para invertir miles de millones en los chips de IA de Google. Nvidia cayó alrededor de 6%, mientras que Advanced Micro Devices Inc. y Oracle Corp. también registraron pérdidas.

“Nvidia es la mayor posición en mi cartera y no me preocupa en absoluto una caída de 3%”, dijo Fares Hendi, gestor global de fondos en Prevoir Asset Management, en París. “Es saludable que en una economía de mercado funcional Google ingrese en este sector; demuestra su enorme potencial.”

Los datos retrasados publicados más temprano mostraron que las ventas minoristas en EE.UU. subieron moderadamente en septiembre, mientras que la inflación mayorista aumentó, reflejando mayores costos de energía y alimentos. El dólar retrocedió, el bitcoin cayó por debajo de los US$88.000 y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó después de que las cifras de empleo privado apuntaran a una desaceleración del mercado laboral.

Estos informes son relevantes para los operadores ante la falta de nuevos datos antes de la reunión de diciembre de la Reserva Federal. Los mercados monetarios ahora asignan cerca de un 80% de probabilidad a un recorte de tasas en diciembre. Tras varias semanas de fluctuaciones, las expectativas de alivio monetario han aumentado de forma constante luego de los comentarios moderados de algunos funcionarios del banco central.

En los mercados de materias primas, el petróleo cayó con fuerza después de que ABC News informara que Ucrania aceptó los términos de un acuerdo de paz revisado orientado a poner fin a la guerra con Rusia, aunque aún quedaban detalles menores por resolver.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía 0,3% a las 9:52 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó un 0,9%

El Dow Jones Industrial Average operaba con pocos cambios.

El Stoxx Europe 600 subió un 0,8%

El índice MSCI World caía un 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%

El euro subió un 0,3% a US$1,1560.

La libra esterlina subió un 0,5% a US$1,3173.

El yen japonés subió un 0,4% a 156,24 por dólar.

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 2,7% a US$86.373,2.

Ether cayó un 2,8% a US$2.876,47.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,02%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó un punto básico hasta el 2,68%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,52%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 2,2% a US$57,57 el barril.

El oro al contado cayó un 0,4% a US$4.119,45 la onza.