Una moza se hartó y denunció a viva voz explotación laboral en el restaurante donde trabajaba

Una moza furiosa por las condiciones laborales en las que trabajaba en un restaurante de la Costa Atlántica, denunció a viva voz ante los comensales graves irregularidades bromatológicas y explotación laboral, instando a que se retiren sin pagar. "Este lugar es un lugar de explotación", comenzó diciendo la mujer en medio del salón repleto de clientes, para luego lanzar fuertes advertencias sobre la higiene del local. "En la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas", aseguró.

"A las (cervezas) Patagonia vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento. La comida es recalentada del mediodía, las pastas no son del día". Además, aseguró que en el fondo del local se acumulan "bolsas llenas de basura y residuos de toda la semana".

La joven también expuso la precarización salarial del personal. "A las mozas se les paga 25.000 pesos las 12 horas. A la cajera le paga 30.000 pesos cuando le maneja todo el efectivo", reclamó visiblemente indignada.

A continuación, denunció que por la noche el lugar se convierte en un "antro" donde se "maneja solo la droga". "Falopa, falopa, falopa", exclamó.

Antes de retirarse, la empleada se dirigió a una de las cámaras de seguridad llamando a un tal "Carlos", presunto dueño quien estaría observando la situación a la distancia, y recomendó a los turistas: "Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto".

El hecho ocurrió en "El Selfie Bar de la Costa", ubicado en la calle Irigoyen al 200 de Mar de Ajó, y quedó registrado por la cámara de un celular.

El restaurante desconoció las denuncias: "Falsas acusaciones"

Tras la repercusión del escrache, la administración de El Selfie Bar de la Costa emitió un comunicado oficial desmintiendo categóricamente los dichos de la ex empleada.

Comunicado del restaurante.

"Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes", expresaron desde el comercio. Aseguraron que trabajan hace más de 10 años "respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad". Finalmente, advirtieron que el caso ya está en manos de sus "asesores legales" por tratarse de dichos "malintencionados" que buscan dañar una fuente de trabajo.

