José Luis Manzano: “Está bien que no convaliden precios no competitivos para los caños de Vaca Muerta”

El empresario José Luis Manzano defendió la decisión de no convalidar precios no competitivos en la provisión de caños para Vaca Muerta y sostuvo que se trata de una condición básica para sostener una industria exportadora. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), advirtió que, aunque con el petróleo a 60 dólares “todo se ve bonito”, si el valor bajara a 48 “la necesidad de que seamos competitivos es muy grande”. En ese marco, amplió la mirada hacia el escenario internacional y señaló que “es el desafío de quienes hacen nuestra política exterior”, al tiempo que planteó límites y alianzas: “¿A quiénes hay que excluir? Corea del Norte, Irán, Estados que fomentan el terrorismo. Pero Estados Unidos, Europa, el Mercosur, Brasil, China, los necesitamos a todos para crecer”.

José Luis Manzano es un destacado empresario, reconocido por cofundar el Grupo América. En el ámbito estatal fue diputado nacional por Mendoza entre 1983 y 1991, el ministro del Interior entre 1991 y 1992 durante el gobierno de Carlos Menem. Tras dejar la política, se arraigó en los Estados Unidos y se convirtió en empresario, fundando Integral Capital, una firma de inversiones con fuerte presencia en los sectores de energía, minería y medios de comunicación.

Motivó mi pedido de entrevista ver tu fotografía junto con un puñado de empresarios importantes del área de minería y energía con el Papa León XIV, y la importancia que le asignaba el Papa a los minerales. Ayer el presidente de Brasil, Lula, hizo una referencia: “Cuidemos nuestros minerales y la importancia que tienen los minerales a partir de las nuevas tecnologías, que utilizan cada vez más minerales en mayor proporción”. Me gustaría primero que nos contaras cómo fue tu impresión de la reunión con León XIV. Imagino que, a lo mejor, tuviste alguna reunión alguna vez con Francisco, o vos o los que estaban allí, y si había alguna comparación.

La reunión fue impresionante. Fue la continuidad de una reunión con el Papa Francisco, donde hablamos sobre, primero, la transición energética y todo lo que está sucediendo con la demanda que viene de la inteligencia artificial. Va a requerir un volumen de minerales que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Por eso los precios de los minerales están tan altos. Y, por otro lado, el impacto de la minería en las comunidades, en los lugares donde se realiza, en los pueblos de base y en el medio ambiente.

Entonces, la necesidad de encontrar una relación armoniosa entre que los minerales estén y, por otro lado, que eso no destruya el medio ambiente, incluya a las comunidades, cree empleo justo. Esa era la inquietud del Papa Francisco, que está claro que él la pasó al Papa León, porque el Papa León nos convocó.

Era un grupo pequeño de empresas, pero muy representativo del sector minero y de hidrocarburos en Latinoamérica, y se ha abierto un diálogo apuntando a eso: a que los minerales se puedan extraer, las moléculas de gas se puedan producir, pero por otro lado se haga siguiendo normas ambientales y de inclusión comunitaria seria.

Vi que allí había representantes de distintos países de Latinoamérica. ¿Podrías, de una manera didáctica, explicarnos la diferencia de la minería en los distintos vecinos que tenemos, desde Chile por un lado hasta Brasil por el otro?

En Argentina hemos tenido mucha suerte. Voy a citar a Alejandro Bulgheroni: “Aquí no tenemos violencia”. Tenemos lugares donde aún no se puede trabajar, y creo que falta mucho por hacer del lado de la industria para tener una comunicación sólida con las comunidades y conseguir la licencia social para poder trabajar. En Perú, por ejemplo, hay mucha violencia. Hay una violencia fuerte asociada al tráfico ilegal de oro y al narcotráfico. Con estos precios del oro, grupos paramilitares o grupos de sicarios, antes del narcotráfico y ahora del tráfico ilegal de oro, entran en las minas, matan gente y se llevan el mineral. Mucha violencia. Hay un caso de una sola mina donde hay 53 muertos y 80 desaparecidos.

En Brasil, en el Amazonas, también hay violencia, violencia vinculada al oro ilegal, y muchas veces son víctimas miembros de la comunidad, directivos de ONGs, sacerdotes. Así que ahí la industria se tiene que alinear con los líderes comunitarios para evitar la violencia. Esta industria tiene que hacerse sin violencia. En Bolivia, Bolivia ha estado aislada, así que se va a abrir ahora con el cambio de gobierno.

Y Chile es un lugar muy institucional, que ha trabajado durante muchos años en minería, que tiene prácticas ambientales muy buenas, usan agua de mar. O sea que está desparejo. Es como un rompecabezas donde hay distintos estadios. Las situaciones mayores de violencia son en los países amazónicos. Países como Argentina, Chile, está más fácil. En Perú es distinto la cordillera que el Amazonas. Y todo el mineral hace falta ya, sin la inteligencia artificial. Solo para electrificar los vehículos, para hacer baterías, para hacer solar. El mineral no alcanzaba. Con la inteligencia artificial encima, los minerales no alcanzan. Por eso está el Papa, Lula, Trump, Xi Jinping, todo el mundo hablando de lo mismo.

Vos sos mendocino. Y Chile, que queda ahí cerquita, hace muchísimos años tiene basada gran parte de su economía en la minería, la explotación del cobre. Creo que solo de cobre hay más de 40.000 millones de dólares de exportaciones anuales. Y siempre se decía esa lógica de que tenemos las mismas cordilleras: de un lado se generan enormes cantidades de decenas de miles de millones de dólares de exportaciones y del otro no. Y cierta resistencia ambiental que hubo en la Argentina, porque la Argentina no lo necesitaba, porque nosotros teníamos la Pampa. Chile no tenía la Pampa, lo único que le quedaba eran los minerales.

¿Podrías hacer una comparación entre el nivel de evolución de los minerales y la minería en Chile con la Argentina, y si la Argentina puede recuperar rápidamente, reducir la diferencia con la misma cordillera respecto de la cantidad de exportaciones de nuestro vecino?

El borde es un borde geográfico, pero es nada más que una línea, es la línea de altas cumbres. Entonces, las ocurrencias geológicas están abajo de los dos lados. No puede ser que estén en Chile y no estén en Argentina. Y esto ya se ha comprobado. Por ejemplo, el distrito más grande ahora en San Juan de cobre, que es el distrito Vicuña, corre de los dos lados: corre del lado chileno y del lado argentino.

La diferencia está en que los chilenos se concentraron en eso. Y como muy bien decís, la riqueza de la Pampa Húmeda generaba dólares de exportación. Ahora Argentina tiene 50 millones de habitantes. Hacen falta muchos más dólares de exportación. Hacen falta los del campo, los de la minería, los del petróleo y el gas, los de la pesca y los de la economía del conocimiento.

Entonces, Argentina puede llegar a ser un Chile. Tiene que correr. Hay elementos buenos. Los gobernadores se están ocupando. Las empresas tienen que trabajar juntas con sindicatos, comunidad, gobiernos provinciales, gobierno nacional, para conseguir los permisos. Hay permisos de grandes proyectos mineros detenidos en Chubut. Había un proyecto bueno en Mendoza detenido, que ahora la Legislatura lo aprobó, que se llama San Jorge. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo y la Legislatura lo aprobó. Es un buen proyecto. El RIGI contribuye a que Argentina alcance, pero tendríamos otro campo ahí. No es una locura imaginar una Argentina con cinco campos traccionando: el campo, el petróleo y el gas, la minería, la economía del conocimiento y la pesca.

Podríamos tener cinco campos traccionando. Eso hace falta estabilidad en las normas, hace falta inversión, los privados tenemos que invertir y hace falta diálogo comunitario, porque todas estas cosas necesitan licencia social. Sin licencia social no se puede hacer; la licencia social no es solo cuidar el ambiente, sino crear empleo en blanco, con salario.

Además de la minería, vos inicialmente en la energía estabas con hidrocarburos. Te explican en Chile que gran parte del desarrollo del cobre tuvo que ver con Codelco, la empresa nacional de minería, que hace asociaciones con distintos privados. No es la única extractora de cobre, pero es la principal. Y en la Argentina está la discusión respecto del papel que jugó YPF, Mosconi, si habría Vaca Muerta sin YPF o sin una YPF con mayoría de conducción del Estado nacional. ¿Cuál es tu propia visión? ¿De cuánto tiene para aportar?

No. Yo creo que no necesitamos una empresa nacional de cobre para nada. Está la inversión privada, están los proyectos. Hay un proyecto gigante entre BHP y Lundin, un proyecto de 10.000, 12.000 millones de dólares en San Juan. El proyecto de Pachón, de Glencore, que es otro proyecto de 10.000 millones de dólares. Está arrancando Taca Taca, en Salta. Con normas estables, el mineral va a salir.

Yo puedo dar un ejemplo opuesto: Estados Unidos se transformó de un importador neto de energía a un exportador neto de energía y no hay empresa estatal. Fue el sector privado, fue el apetito de riesgo. Entonces yo creo que hay lugares donde la presencia estatal es indispensable, pero en cobre, con normas claras, se va a desarrollar. Y segundo, hay un detalle: en nuestra Constitución, el recurso mineral pertenece a las provincias, y las provincias tienen empresas provinciales de energía que se asocian con los privados y que han funcionado muy bien. Vaca Muerta, en gran medida, existe.

Y eso fue un jugador más, no fue el único, fue un jugador más. Pero el jugador que está con todo es Gas y Petróleo del Neuquén, que es una empresa provincial que se asocia en minoría, facilita que las cosas funcionen, facilita que la inversión se pueda hacer. Y Neuquén está produciendo casi un millón de barriles de petróleo desde Vaca Muerta. Así que yo creo que hoy no hace falta una solución estatal para el cobre. Hoy lo único que hace falta es mantener un clima de inversión favorable, y el cobre va a aparecer, especialmente con estos precios.

Vaca Muerta. ¿Cuál es tu perspectiva?

Vaca Muerta es un sueño hecho realidad. Hace muchos años, debe haber sido hace diez años, en una reunión, yo dije: “Neuquén va a ser como Texas”, y muchos se rieron. Pero está sucediendo. Es impresionante. El otro día fui a Río Negro. Se ha construido otro oleoducto más desde Neuquén hasta la costa del Atlántico. Se está construyendo una planta. Ahí sí es liderazgo de YPF. La inversión está llegando, los empleos son de buenos niveles salariales. Hay cosas que ajustar: la vivienda se ha encarecido, como en todos estos lugares donde hay un boom.

Pero el petróleo está saliendo y pasamos de ser importadores netos a exportadores netos. Ahí sí hay un mérito de que el Estado haya terminado el gasoducto Néstor Kirchner, pero al mismo tiempo los privados hemos construido dos oleoductos y vamos para el tercero. O sea que yo creo que es cooperación público-privada, reglas estables. Y Vaca Muerta es tan noble que ha funcionado ya con cuatro presidentes.

Creo que va a estar por largo tiempo produciendo dólares y empleo de calidad, y ayudando en la transición energética, porque va a salir mucho gas también. Sobre el oeste hay mucho gas que se va a poder exportar. Se va a poder exportar tanto hacia el Atlántico, con los proyectos de LNG, hay un gran proyecto de Pan American Energy y otro de YPF, y hacia el Pacífico, por el gasoducto que une a Chile.

Obviamente estás al tanto del conflicto que se genera con la empresa india, que ofreció 40% menos el costo de los caños versus de Techint. Me gustaría tu propia opinión respecto a la controversia: si tienen que ser en mayor proporción fabricantes nacionales los que provean el desarrollo de la energía y de la minería o no.

Los fabricantes nacionales vamos a tener que ponernos competitivos. Nosotros, en un momento, teníamos una empresa de televisión satelital y solo podíamos dar 20 señales. Hoy la gente recibe 200. O sea, sí, es mejor que sea nacional, pero tiene que ser competitivo. El nacional no puede penalizar con precios no competitivos. Es un desafío. A más competencia, mejores nos vamos a tener que poner. Y por más que ahora se esté yendo a un mundo de bloques, la competitividad sigue siendo un requisito indispensable.

La industria petrolera, Techint, el gobierno nacional, son todos maduros. Creo que va a haber un período de fricción y negociación y se va a encontrar una solución. La industria nacional tiene capacidad de adaptarse, pero no se puede adaptar en un día. Mi posición es: no podemos convalidar precios no competitivos porque esta es una industria exportadora. Con petróleo a 60, todo se ve bonito. Si el petróleo bajara a 48, cosa que no descarto, si hay paz en Ucrania y vuelve el petróleo venezolano, la necesidad de ser competitivos es muy, muy grande.

Vos mencionaste la palabra bloques. Me gustaría tu visión geopolítica sobre lo que está haciendo Trump.

Para el continente es sorprendente. No ha habido este nivel de intervención americana. Creo que no se puede analizar con categorías antiguas. Hay que ver los resultados. El otro día vi una encuesta latinoamericana y había alta aprobación para las políticas, sorprendente. Y por otro lado va a haber elecciones de medio término que también van a juzgar la situación económica de Estados Unidos y la política exterior. Yo creo que Argentina tiene un destino regional, donde los vecinos latinoamericanos y Brasil pueden jugar un rol importante. Tiene que mantener un vínculo productivo serio con Estados Unidos.

El último paquete financiero demostró que Estados Unidos está ahí como partner cuando se lo requiere. Y tiene el desafío de mantener el mismo vínculo con China. Argentina hoy, en financiamiento externo, tiene un gran componente chino. Hay muchas semanas del mes donde el primer socio comercial es China. No podemos perder socios comerciales, no podemos perder inversión. Es el desafío de quienes hacen nuestra política exterior. ¿Quiénes hay que excluir? Creo yo: Corea del Norte, Irán, Estados que fomentan el terrorismo. Pero Estados Unidos, Europa, el Mercosur, Brasil, China, los necesitamos a todos para crecer.