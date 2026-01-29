ANSES termina el cronograma de pagos: quiénes cobran este jueves 29 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completa este jueves 29 de enero el calendario de pagos correspondiente al primer mes de 2026. Con la acreditación de los últimos haberes previsionales, el organismo da por finalizado el cronograma de jubilaciones y pensiones de enero.

Desde ANSES recordaron que los depósitos se realizan de forma automática en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario y que el dinero queda disponible una vez acreditado, sin necesidad de retirarlo el mismo día.

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves cobran las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, correspondientes a titulares con DNI terminados en 8 y 9. Con estos pagos se completa el esquema previsto para enero.

El cronograma escalonado, aplicado a lo largo de todo el mes, busca ordenar los cobros y garantizar un acceso seguro a los fondos, evitando aglomeraciones en entidades bancarias y centros de pago.

Durante enero, las prestaciones previsionales recibieron un incremento del 2,47%, en el marco del sistema de movilidad mensual atado a la inflación. Además, ANSES mantuvo el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas.

Este refuerzo representó un alivio adicional para los ingresos más bajos, en un contexto marcado por la suba sostenida del costo de vida.

Con el calendario de enero ya concluido, ANSES confirmó el aumento que regirá a partir de febrero, que será del 2,8%, calculado en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $359.254. En paralelo, miles de beneficiarios aguardan la confirmación oficial sobre la continuidad del bono de $70.000, que de mantenerse elevaría el ingreso total de febrero a $429.254 para quienes cobran el haber mínimo.

Dónde consultar pagos y novedades

Los beneficiarios pueden verificar fechas de cobro, montos y novedades sobre aumentos o bonos a través del sitio web oficial de ANSES y sus canales digitales de atención. El organismo recordó que no es necesario realizar trámites adicionales para cobrar los haberes ni los incrementos anunciados.

