Oficializan el bono para jubilados y pensionados: ¿A cuánto y cuándo llegan?

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), oficializó el pago de un nuevo bono extraordinario previsional de hasta $70.000, que será abonado en febrero de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas de menores ingresos.

La medida quedó establecida a través del Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial.

"Otórgase un Bono Extraordinario Previsional por un monto máximo de pesos setenta mil ($ 70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de febrero de 2026", señala el artículo 1 del documento.

El bono será percibido por Jubilados y pensionados del régimen general de la Ley 24.241 y de otros regímenes nacionales anteriores, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El Gobierno dispuso una actualización del 2,85% en las jubilaciones y pensiones a partir de febrero de 2026, en el marco del esquema de movilidad previsional vigente.

De este modo, el organismo determinó que el haber mínimo garantizado a partir del próximo mes será de $359.254,35, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.417.441,63. Si se confirma el pago del habitual bono extraordinario de $70.000, la jubilación mínima se elevaría a $429.219,42.

Además, beneficiarios de pensiones no contributivas, entre ella, pensiones por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de la ANSES.