Nahir Galarza denunció perfiles falsos con fotos creadas con I.A.

Nahir Galarza denunció la existencia de perfiles falsos en redes sociales que utilizan su nombre y difunden imágenes suyas con inteligencia artificial. Además, la joven condenada de 27 años advirtió que no solicita dinero ni realiza colectas y pidió a los usuarios que no transfieran fondos a ninguna cuenta que la mencione.

Galarza cumple prisión perpetua desde 2018 por el homicidio de Fernando Pastorizzo y se encuentra alojada en la Unidad Penal N°6 "Concepción Arenal", en Paraná.

Desde que fue detenida en 2017, su perfil real de Facebook comenzó a recibir mensajes de todo tipo y, en paralelo, se multiplicaron las cuentas falsas con su nombre.

En el último tiempo, en las redes sociales aparecen perfiles que la muestran en poses provocativas, leyendo libros o con frases motivacionales. Sin embargo, Galarza aclaró que esas imágenes fueron creadas con inteligencia artificial y algunas invitan a mantener una relación con ella. En otras cuentas, se publican fotos reales, pero de hace más de siete años. Por eso Nahir se ocupó de aclarar la situación.