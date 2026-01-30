¿Cómo sigue el clima?: ola de calor y no se esperan lluvias en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé jornadas algo nubladas y de calor intenso para los próximos días que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores se alcanzarán los 34 grados.
No obstante, para este viernes se espera una jornada con temperaturas de entre 23 y 30 grados en la Capital Federal.
También se espera un cielo mayormente nublado, y se pronostican tormentas aisladas durante la tarde, con algunos chaparrones hacia la noche.
En cuanto al sábado, el termómetro disminuirá levemente, con marcas que oscilarán entre los 22 y los 29 grados. En tanto, la probabilidad de precipitaciones será baja durante las primeras horas del día. El resto de la jornada se mantendrá entre parcialmente y algo nublado.
El domingo se registrará una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 22. Será una jornada parcialmente nublada, sin probabilidad de lluvias.
No se esperan lluvias en los próximos días.