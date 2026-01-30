Los aires acondicionados representan un tercio del consumo: cuáles son las recomendaciones para su uso

Ante la ola de calor, quienes tienen un equipo de aire acondicionado aprovechan para hacer uso la mayor cantidad de tiempo posible, pero ante esta situación, desde el sector energético advierten por el nivel de consumo.

Es que la Asociación de distribuidores de la Energía Eléctrica asegura que el aire acondicionado se convierte en esta época en la principal factor de presión sobre el sistema eléctrico argentino.

Según las estadísticas oficiales, solo el consumo de estos equipos llega a representar un tercio de la demanda total, y suma cerca de 10 mil mv adicionales, a lo que conforma un desafío para las empresas de energía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El principal problema del sistema eléctrico ocurre durante momentos de mayor demanda cuando varios equipos se encienden en simultáneo.

Es por eso que desde las empresas, dan algunas recomendaciones para que el sistema eléctrico pueda tolerar el pico de demanda. Principalmente recomiendan ajustar el aire acondicionado entre 24 y 26 grados. Dado que cada grado por debajo incrementa el consumo un 8%. Además, piden evitar lo que definen como simultaneidad, es decir, el uso de varios equipos de alto consumo al mismo tiempo que el aire acondicionado.

Esta es otra de las costumbres que sobrecarga la red. También recomiendan realizar otras tareas como planchar o lavar, en el horario de menor demanda.

Son pequeños hábitos que pueden colaborar a que haya menos cortes de luz por la alta demanda.