Todos los beneficios de la SUBE para este febrero 2026

Un dato clave para quienes usan el transporte público. El Gobierno Nacional informó que ciertos usuarios tienen que actualizar la tarjeta SUBE para continuar con los descuentos en los boletos de transporte.

Atención que con actualizar no se refieren a comprar una tarjeta nueva, sino que se trata de una revalidación de beneficios para la que hay diferentes opciones para hacer el trámite, esto es para quienes cuenten con algún beneficio social o descuento a realizar su viaje en transporte.

Tal es el caso de los estudiantes, docentes, y personas con discapacidad, jubilados, o pensionados.

Para seguir pagando el boleto con tarifa diferencial una de las opciones es acercarse a una terminal automática sube y apoyar la tarjeta hasta que el sistema indique que se debe retirar. Este mismo procedimiento se puede hacer desde la aplicación.