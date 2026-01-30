Tras desalojar un edificio usurpado del CONICET, Jorge Macri profirió: "Si quieren okupar, vayan al Conurbano"

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que reforzará su política contra la ocupación ilegal de propiedades. “Si quieren okupar, vayan al Conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no”, aseguró en un texto que subió a su cuenta de X, acompañado por un video donde se ve un edificio del CONICET que mandó desalojar.

El mandatario porteño además mostró banderas, carteles y material de propaganda relacionado a sectores del kirchnerismo y el peronismo que fueron encontrados tras el operativo.

Posteo de Jorge Macri contra Axel Kicillof

Con su declaración, Macri intenta diferenciar su gestión y la de Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a quien cuestionó, en repetidas ocasiones, por lo que define como una “postura complaciente” frente a las tomas ilegales El jefe de Gobierno remarcó que “en la Ciudad la ley se cumple” y no permitirá que propiedades estatales o privadas queden en mano de intrusos bajo ninguna justificación social.

De acuerdo a las cifras oficiales, la propiedad del CONICET es el inmueble número 555 que recupera el Gobierno de la Ciudad durante el actual mandato (que incluye el reciente desalojo del predio de Parque Avellaneda manejado por cooperativas del MTE).

Otra polémica frase de Jorge Macri: “Delito de adulto, pena de adulto”

Jorge Macri pidió “avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad”, apoyando, de esta manera, el proyecto de ley juvenil penal que quiere aprobar Javier Milei en el Congreso. “Delito de adulto, pena de adulto. Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes. Uno era menor y tenía antecedentes. Nosotros actuamos, pero con las leyes actuales no alcanza”, escribió en su cuenta de X el jefe de Gobierno porteño. Y, sobre menores de hasta 14 años, agregó: “Hay que avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad. No pueden estar libres ni un minuto más”.

La Iglesia rechazó el proyecto que baja la edad de imputabilidad y le exigió "cambios profundos" al Gobierno

El proyecto impulsado por Milei, que se discutirá en el período de sesiones extraordinarias de febrero, buscaba bajar la imputabilidad a los 13 años, pero finalmente el dictamen que obtuvo mayoría establece los 14.

La Iglesia Católica Argentina ya rechazó esta propuesta, compartiendo un documento elaborado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social en marzo de 2025 donde afirma: “No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos. La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”.

