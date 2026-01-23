Jorge Macri se reunió con Feijóo en Madrid y avanzó en una agenda de cooperación internacional

En el marco de su visita oficial a Madrid, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo un encuentro con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, como parte de una agenda orientada a fortalecer la proyección internacional de la Ciudad de Buenos Aires y consolidar vínculos políticos, institucionales y económicos con España.

Durante la reunión, Macri y Feijóo dialogaron sobre las afinidades políticas entre el PRO y el PP, el escenario político y económico internacional y los desafíos que enfrentan las grandes ciudades, en un contexto atravesado por la necesidad de atraer inversiones, promover el desarrollo urbano y sostener políticas de crecimiento.

El encuentro contó con la participación del secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo, y se enmarcó en una serie de reuniones que el jefe de Gobierno mantiene en la capital española con referentes políticos, empresariales y académicos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en X

En el eje económico, Jorge Macri participó de un desayuno organizado por la Fundación Libertad, del que formaron parte empresarios, dirigentes políticos e intelectuales. Allí, acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, presentó los principales lineamientos de gestión de la Ciudad y destacó a Buenos Aires como un entorno favorable para la inversión, la innovación y el desarrollo productivo.

Jorge Macri dialogó con Isabel Díaz Ayuso sobre oportunidades de inversión y el plan de modernización de obras porteñas

Durante su exposición, el jefe de Gobierno puso el acento en las políticas financieras y de seguridad que impulsa la Ciudad, y en la importancia de generar previsibilidad para atraer capitales y potenciar el crecimiento económico.

Jorge Macri en reunión con Alberto Núñez Feijóo

La visita a Madrid incluyó además encuentros institucionales con autoridades locales, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, así como la participación en la Feria Internacional del Turismo (FITUR).

Según indicaron fuentes del Gobierno porteño, el objetivo de la gira es posicionar a Buenos Aires como una capital global, abierta al mundo y con capacidad para establecer alianzas estratégicas en los principales espacios políticos, económicos y culturales.

¡Viva las zapas, carajo! Milei generó memes con su outfit saludando a Trump en Davos

Más allá de los gestos institucionales y las fotos oficiales, la reunión entre Jorge Macri y Alberto Núñez Feijóo expone una agenda internacional que, por ahora, se apoya más en afinidades políticas que en anuncios concretos.

El encuentro refuerza un alineamiento ideológico con el Partido Popular, pero deja abiertos interrogantes sobre su impacto real para la Ciudad de Buenos Aires en términos de inversiones, cooperación efectiva o beneficios tangibles para la gestión porteña.

TO/ff