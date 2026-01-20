El Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvo un encuentro en la Real Casa de Correos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional, atraer inversiones y promover proyectos de infraestructura clave en Buenos Aires. Se realizó antes de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), que se desarrollará del 21 al 25 de enero en IFEMA, y donde la capital argentina busca consolidarse como destino estratégico para el turismo y los negocios internacionales.

Sin dudas, presentó un abanico de proyectos estratégicos para la transformación de la ciudad de Buenos Aires, enfocados en empleo, competitividad, planificación urbana y proyección internacional. Ambos dirigentes coincidieron en priorizar la seguridad, el orden urbano y la estabilidad económica, y destacaron la importancia de reglas para inversores extranjeros y nacionales.

Además, compartieron valores como la libertad individual y la democracia, y celebraron juntos manifestaciones pro-libertad de ciudadanos venezolanos en Madrid y Buenos Aires, resaltando el compromiso con los derechos civiles.

Ambos líderes coincidieron en priorizar el orden, la seguridad y el desarrollo económico

En la reunión, los funcionarios discutieron los desafíos de las grandes urbes y coincidieron en que los gobiernos subnacionales deben asumir un rol central en la planificación, la inversión y la generación de empleo.

Sobre el plano local, Macri ya piensa en su reelección y planifica una agenda ambiciosa de obras e infraestructura para 2026, que incluye la finalización de la cárcel de Marcos Paz, la modernización de la autopista Dellepiane, el inicio de los túneles para la Línea F de subte, la incorporación de nuevos vagones para las líneas A, B y C, la construcción de pasos bajo nivel y la finalización de los 71 paradores del trambús, que cruza la ciudad de norte a sur.

A partir de lo que informó Díaz Ayuso, se definió a Buenos Aires como una ciudad “linda” y “vibrante”, mientras que Macri destacó: “Nos unen valores, una cultura, un idioma y una historia compartida. Seguiremos impulsando principios como el orden, la seguridad y la libertad individual de nuestros ciudadanos”.

