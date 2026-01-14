Nación y Ciudad acuerdan la entrega de la cárcel de Marcos Paz y avanzan hacia el cierre de Devoto

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acuerdo clave para reordenar el sistema penitenciario: la Ciudad entregará durante el primer cuatrimestre del año la nueva cárcel federal de Marcos Paz, que pasará a la órbita nacional, y avanzará así el proceso para desocupar y cerrar la histórica prisión de Villa Devoto.

El acta de entendimiento fue suscripta por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y su par porteño, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri. El objetivo central es ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal y aliviar la sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La cárcel federal de Marcos Paz tendrá capacidad para alojar a 2.240 personas privadas de la libertad y deberá cumplir con los estándares técnicos, de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad previstos en la normativa nacional e internacional. Su puesta en funcionamiento permitirá concretar el traslado progresivo de los detenidos que hoy se encuentran en la cárcel de Villa Devoto, en línea con los convenios firmados entre Nación y Ciudad en 2018.

El complejo, ubicado en un predio de 80 hectáreas, contará con cuatro unidades penitenciarias, edificios administrativos, áreas de salud, sectores de visitas, salas de videoconferencia, gimnasio y espacios educativos destinados a talleres y capacitación laboral. También incluirá áreas recreativas, canchas deportivas y sectores destinados a huertas.

La CGT prepara una gira por las provincias para frenar la reforma laboral

Además del traspaso de Marcos Paz, el acuerdo prevé una ampliación adicional de plazas en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de módulos habitacionales en el Complejo Penitenciario Federal IV y en la Unidad 19 de Ezeiza. Estos espacios permitirán alojar de manera permanente hasta 400 detenidos más.

Desde ambas jurisdicciones señalaron que estas medidas buscan ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, reducir la presión sobre las dependencias policiales porteñas y fortalecer la capacidad operativa del sistema federal, respetando los estándares de seguridad vigentes.

Jorge Macri: “Es un pedido histórico de los vecinos”

Este lunes, el jefe de Gobierno porteño recorrió las obras del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz y destacó el avance del proyecto. “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó Jorge Macri.

El mandatario subrayó que el traslado de los detenidos permitirá avanzar con el cierre de la cárcel de Villa Devoto, una demanda sostenida desde hace años por los vecinos del barrio. “Es una obra estratégica que mejora la seguridad, ordena el sistema penitenciario y responde a un reclamo histórico”, sostuvo.

Los trabajos en Marcos Paz habían permanecido paralizados durante cinco años y fueron reanudados en diciembre de 2024, en el marco de la actual gestión porteña. Con la firma del acuerdo, Nación y Ciudad buscan cerrar un capítulo pendiente del sistema carcelario y dar un paso concreto hacia una reorganización estructural del alojamiento penitenciario en el Área Metropolitana.

GD