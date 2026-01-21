Avanza la puesta en valor del Colegio Mariano Moreno, patrimonio histórico de Buenos Aires

Tras años de denuncias, el Gobierno de la Ciudad se encuentra ejecutando una restauración integral y puesta en valor del edificio histórico del Colegio N°3 Mariano Moreno, declarado Patrimonio Histórico y Cultural en el año 2010. Estas obras, que avanzan a inicios de 2026, buscan resolver las falencias estructurales acumuladas por décadas para preservar su valor arquitectónico y recuperar espacios clave para la vida educativa y cultural de la comunidad.

En una primera etapa, los trabajos se concentraron en un sector central del edificio, donde se realizaron tareas de restauración, refuncionalización y modernización, siempre respetando la identidad original del inmueble.

Remodelación del Colegio n°3 Mariano Moreno, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“El sistema educativo tiene que estar a la altura de los cambios que se vienen. Invertir en infraestructura escolar es una decisión concreta para garantizar mejores condiciones de aprendizaje”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Entre las principales tareas en marcha se destacan la restauración de la mansarda histórica, la recuperación integral del vitraux original, compuesto por 178 piezas desmontadas una por una, y la puesta en valor del Salón de Actos, que será equipado como un auditorio de primer nivel.

Remodelación del Colegio n°3 Mariano Moreno, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Remodelación del Colegio n°3 Mariano Moreno, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Además, las obras incluyen la renovación de núcleos sanitarios, el reacondicionamiento de la instalación eléctrica y la impermeabilización general del edificio, con el objetivo de mejorar la seguridad y el funcionamiento diario del colegio.

“La recuperación de los espacios emblemáticos del colegio amplía las propuestas educativas y culturales y fortalece el sentido de pertenencia de la comunidad escolar”, destacó la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

La restauración del Mariano Moreno se inscribe en un plan más amplio: durante 2025, la Ciudad realizó 2.800 obras en escuelas de todas las comunas, y en el verano se llevan adelante más de 600 obras en más de 400 establecimientos, el doble que el año anterior.

Remodelación del Colegio n°3 Mariano Moreno, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La educación es, además, el área con mayor participación en el Presupuesto 2026, con una inversión del 20%, equivalente a $3,245 billones, consolidándose como uno de los ejes centrales de la gestión porteña, según informan desde el Gobierno de la Ciudad.

El Colegio Mariano Moreno fue construido entre 1909 y 1910 e inaugurado en 1911. A lo largo de su historia, albergó distintos turnos y modalidades educativas y, desde 2010, cuenta con la declaración oficial de Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad.

Ese reconocimiento implica que cada intervención edilicia debe respetar la arquitectura original y los espacios simbólicos del edificio, un criterio que guía las obras actuales.

Remodelación del Colegio n°3 Mariano Moreno, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

A lo largo de los años el Colegio N° 3 Mariano Moreno ha tenido un extenso historial de reclamos por su estado edilicio, algunos de los cuales derivaron en incidentes graves o medidas de fuerza por parte de la comunidad educativa. En el año 2000, se registró un grave episodio cuando cedió un piso del patio, lo que provocó heridas a tres alumnas y motivó masivas protestas de estudiantes y docentes por la falta de mantenimiento.

En 2010, los alumnos tomaron el colegio denunciando que el estado del edificio era "lamentable", mencionando específicamente que se caían los techos y había desprendimientos de mampostería. En 2022, la institución volvió a ser parte de una ola de tomas en escuelas porteñas, donde entre los reclamos principales figuraban nuevamente las condiciones de infraestructura y el mantenimiento.

