Kicillof convocó a sus intendentes para este jueves, mientras crece la tensión con La Cámpora por la lista del PJ bonaerense

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, convocó a un grupo de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a la Casa de Gobierno de La Plata este jueves a las 12 para fortalecer su posición en medio de la interna con La Cámpora por las listas para la renovación del peronismo bonaerense.

Faltando pocos días para la fecha máxima establecida para presentar oficialmente las nóminas, de cara a las elecciones internas del próximo 15 de marzo, el espacio de Kicillof quiere dejar lista su estrategia para disputar la conducción de la estructura partidaria que hasta ahora está en manos de Máximo Kirchner, líder de La Cámpora.

Los intendentes invitados a participar del encuentro en la Casa de Gobierno de La Plata son Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Espinoza (La Matanza) y Lucas Ghi (Morón). También fueron convocados los exintendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Pereyra (Florencio Varela).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La intendenta de Moreno se anota como candidata a presidir el PJ bonaerense

El objetivo de MDF es que la vicegobernadora Verónica Magario ocupe el lugar de Kirchner, para que luego comiencen a negociarse los cargos restantes. En caso de que La Cámpora no acepte a la exintendenta de La Matanza al frente del PJ bonaerense, pedirán que se elija un referente oficialista que no ataque al gobernador.

Verónica Magario y Axel Kicillof

El inconveniente es que La Cámpora se niega a ceder el sillón de mando, aunque el liderazgo del hijo de Cristina Kirchner haya sido fuertemente cuestionado y su madre no pueda apoyarlo con fuerza, al estar cumpliendo prisión domiciliaria. Este sector ofrece, como prenda de paz, que Ignacio Otermín encabece el PJ bonaerense, porque el intendente de Lomas de Zamora tiene muy buena relación con el MDF.

“Es un buen compañero, pero todos sabemos que es un alfil de Máximo. Tiene que ser alguien que no tengamos dudas que no va a cuestionar a Axel. Mejor si es nuestro, porque necesitamos garantías”, le remarcó un intendente del MDF a la agencia Noticias Argentinas.

El heredero bonaerense: una encuesta reveló que Axel Kicillof desplazó a Cristina Kirchner como el principal líder de la oposición

En este contexto, Mariel Fernández, intendenta de Moreno, presentó su propia candidatura con el apoyo de la Agrupación Reconquista y está buscando avales para poder tener su propia lista, perfilándose como una tercera opción.

La jefa comunal tenía muy buen vínculo con La Cámpora, pero a mediados del año pasado el cierre de listas provocó grandes enojos en el Movimiento Evita, espacio al que pertenece, porque el kirchnerismo no pudo asegurar que Leonardo Grosso ingresara a la lista para la Legislatura bonaerense, y en otras provincias tuvo actitudes similares, negándole apoyo a candidatos de esta organización.

Mariel Fernández

Victoria Tolosa Paz habló de la interna del peronismo en Buenos Aires

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz se refirió a las próximas elecciones internas del PJ bonaerense. “Me gustaría que quien conduzca el partido tenga ganas de movilizar un debate profundo, que acompañe al futuro gobernador o gobernadora y que discuta seriamente qué hacemos con la seguridad, con la matriz impositiva de la provincia y con el campo”, confesó en declaraciones radiales.

En ese punto, la legisladora reconoció: “Hoy en la provincia de Buenos Aires estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque la disputa pública que se está dando entre Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar. Cuando no hay acuerdo en la conducción del PJ, la salida es la herramienta de participación política, que es la discusión. Pero esa discusión debe servir para pensar qué provincia queremos y qué proyecto de país queremos”.

HM/ML